Orlen Oil Motor Lublin przygotowuje się do walki o finał PGE Ekstraligi. "Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe"

Jak przebiegły przygotowania do piątkowego spotkania? – Odjechaliśmy dwie jednostki treningowe. Nie byliśmy może w komplecie, ale zawodnicy, którzy chcieli coś posprawdzać przed meczem mogli to zrobić. Jutro już będziemy w komplecie i odpowiednio zmotywowani i skoncentrowani podejdziemy do tego spotkania – powiedział Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. – Cały czas pracujemy nad tym aby nasz tor był w miarę powtarzalny. Jeśli pogoda na to pozwala to tak właśnie robimy. Po wspomnianych jednostkach zawodnicy stwierdzili, że tor jest taki jak do tej pory więc nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby taki był jutro podczas meczu. Cieszę się, że poza Wiktorem Przyjemskim jesteśmy w komplecie. Nasi zawodnicy jeździli także w innych ligach i cieszę się, że poza nim wszyscy są gotowi do jazdy – dodał szkoleniowiec mistrzów Polski.

Na temat treningów nieco więcej powiedział Mateusz Cierniak, który wraz z kolegami przygotowuje się do piątkowego meczu z ekipą z Grudziądza. – Jesteśmy w takim okresie, że czasu na trenowanie jest mało. W czwartek na lubelskim torze jechałem po raz pierwszy od ostatniego meczu ligowego. Cały czas jestem zaangażowany w różnego typu zawody. W sporcie żużlowym cały czas trzeba czegoś szukać jak nie w silnikach to w samym sobie. Dzisiejszy trening był bardzo fajny i przed jutrem jesteśmy moim zdaniem dobrze przygotowani – ocenił żużlowiec ekipy z Lublina, a następnie ocenił sytuację obu zespołów przed nadchodzącym starciem. – Gdybyśmy wygrali siedmioma punktami u siebie i jechali na wyjazd to byłoby to niebezpieczne. Jednak jutro jedziemy u siebie i jeśli zaprezentujemy taki poziom, do którego przyzwyczailiśmy, to powinniśmy być spokojni. Rywale na pewno wyciągną wnioski i to nie będzie dla nas łatwy mecz. Wierzę jednak, że pokażemy moc na swoim torze i wejdziemy do finału – zapewnił Cierniak.

Początek piątkowego meczu pomiędzy Orlen Oil Motorem, a Bayersystem GKM Grudziądz o godzinie 18. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports. Zachęcamy także do śledzenia relacji „bieg po biegu” na naszym portalu.