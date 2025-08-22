Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Orlen Oil Motor Lublin zaczyna walkę w play-offach meczem w Grudziądzu

Autor: bs
W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach?
W fazie zasadniczej Orlen Oil Motor Lublin nie miał kłopotów z Bayersystem GKM Grudziądz. Jak będzie w play-offach? (fot. Wojciech Szubartowski)

Play-offy czas zacząć. W piątek w pierwszym meczu półfinałowym Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się na wyjeździe z Bayersystem GKM Grudziądz i będzie zdecydowanym faworytem do awansu do finału

Orlen Oil Motor Lublin wygrał fazę zasadniczą z ogromną, jak na żużlowe realia, przewagą nad resztą stawki i doskonałych nastrojach mógł szykować się do fazy play-off. Warto też wspomnieć, że w nagrodę za pierwsze miejsce w tabeli lublinianie mieli prawo do wyboru rywala, z którym pojadą w starciach półfinałowych. Z trójki: PRES Grupa Deweloperska Toruń, Betard Sparta Wrocław i Bayersystem GKM Grudziądz wybór padł na ostatnią z wymienionych ekip. Trudno takiemu wyborowi się dziwić – lublinianie wskazali na teoretycznie najsłabszego rywala w stawce, z którym w tym sezonie radzili sobie bez większych problemów.

W fazie zasadniczej „Koziołki” nie miały żadnych kłopotów z dwukrotnym pokonaniem drużyny z Grudziądza. W ramach piątej kolejki, w meczu który odbył się 29 maja Bartosz Zmarzlik i spółka wygrali na wyjeździe 49:41. Natomiast w rewanżu 26 czerwca Orlen Oil Motor zwyciężył u siebie 56:34.

Kto ze składu rywala może mieć największe szanse by pokrzyżować plany trzykrotnym mistrzom Polski? Najlepiej punktujący zawodnikiem ekipy z Grudziądza jest Michael Jepsen Jensen. Duńczyk zdobył do tej pory 162 punkty co daje mu średnią 2,160 pkt na bieg i dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Pięć lokat niżej plasuje się Max Fricke (141 pkt i średnia 2,074 na mecz). Dwójce Grudziądzan daleko jednak do lidera klasyfikacji indywidualnej czyli oczywiście Zmarzlika, który zdobył już 171 punktów i może pochwalić się imponującą średnią 2,714 pkt na bieg.

W dwumeczu z ekipą z Grudziądza w barwach Orlen Oil Motoru zabraknie Wiktora Przyjemskiego, któremu kilka dni temu w lidze szwedzkiej przytrafił się koszmarny wypadek. Z pewnością pozostali żużlowcy „Koziołków” będą chcieli pojechać jak najlepiej dla swojego kolegi i zadedykować mu awans do finałowego dwumeczu.

Początek piątkowego meczu w Grudziądzu zaplanowano na godzinę 20.30. Transmisję przeprowadzi stacja Eleven Sports 1. My tradycyjnie zapraszamy do śledzenia relacji na naszym portalu dziennikwschodni.pl.

Pojadą też w play-down

Poza fazą play-offw tym sezonie PGE Ekstraligi odbędzie się także walka o piąte miejsce w stawce, która w rzeczywistości wyłonić ma spadkowicza i ekipę, która pojedzie w barażach o utrzymanie. W pierwszych meczach Innpro ROW Rybnik zmierzy się ze Stelmet Falubazem Zielona Góra, a Krono-Plast Włókniarz Częstochowa z Gezet Stalą Gorzów. Wygrani z tych dwumeczów pojadą ze sobą w batalii o piąte miejsce. Z kolei przegrani stoczą dwumecz o siódme miejsce. Kto je ostatecznie zajmie pojedzie jeszcze w barażach z wicemistrzem 2. Ekstraligi, a ostatni zespół zostanie bezpośrednio zdegradowany.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

