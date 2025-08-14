Ruszyło głosowanie na Miss Startu Speedway Ekstraligi 2025

Czas na wybór nowej Miss Startu Speedway Ekstraligi. W tym roku do walki stanęło 36 kandydatek, w tym podprowadzająca Orlen Oil Motoru Lublin Aleksandra Rudzka.
Przed rokiem głosowanie wygrała inna przedstawicielka klubu z Lublina – Iryna Hel. Tym razem „Koziołki” reprezentuje 22-letnia Aleksandra Rudzka.
W sumie do wyboru jest 36 kandydatek reprezentujących kluby PGE Ekstraligi oraz Metalkas 2. Ekstraligi. Każdy mógł zgłosić maksymalnie cztery podprowadzające. Swoich reprezentantek nie mają jedynie ekipy z: Ostrowa Wielkopolskiego oraz Tarnowa.
Głosowanie rozpoczęło się na stronie internetowej ekstraliga.pl, ale również w aplikacji mobilnej Speedway Ekstraligi (Ekstraliga App). Potrwa do 8 września. Z jednego konta można oddać tylko jeden głos.
Profile wszystkich kandydatek można znaleźć TUTAJ.