Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Bartosz Zmarzlik pierwszy raz w swojej karierze zakończył rundę zasadniczą zawodów Grand Prix z kompletem punktów. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin był nie do pokonania na torze we Wrocławiu. Niestety, aż do finału. Przy okazji decydującej rozgrywki jednak górą był Brady Kurtz, który tym samym, w klasyfikacji generalnej zmniejszył straty do Polaka, do trzech punktów.
Kiedy lider „Koziołków” nie wychodził kapitalnie spod taśmy, potrafił wszystko nadrobić na dystansie. Efekt? Pięć trójek w rundzie zasadniczej i pewne miejsce w finale.
W najlepszej czwórce znalazł się jeszcze Jack Holder, który dojechał do mety jako ostatni. Pasjonując bój stoczyli za to dwaj liderzy „generalki”. Kurtz świetnie zaczął ostatni wyścig, a dużo gorzej Zmarzlik, który musiał się przebijać do przodu z samego końca stawki. Zdołał minąć Holdera i Daniela Bewleya. Kurtz nie dał się jednak dogonić, dzięki czemu wygrał już czwarte zawody z rzędu.
Gorzej powiodło się reszcie zawodników mistrza Polski. Fredrik Lindgren tym razem zakończył zmagania z pięcioma „oczkami” na koncie, na jedenastej pozycji. Jeszcze gorzej poszło Dominikowi Kuberze. „Domin” trzy razy przyjeżdżał jako trzeci i dwukrotnie był ostatni. Efekt? Dopiero szesnasta pozycja w stawce.
Obiecująco zawody rozpoczął za to zawodnik miejscowej Betard Sparty. Dwa starty i pięć punktów dawało nadzieję kibicom gospodarzy. Niestety, Polak do swojego konta dorzucił jeszcze ledwie „oczko” i ostatecznie był dziewiąty.
Wyniki GP Polski:
1. Brady Kurtz (Australia) 16 (3,3,2,3,2,3), 2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 17 (3,3,3,3,3,2), 3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 9+3 (0,2,1,3,2,1), 4. Jack Holder (Australia) 7+3 (1,2,2,2,0,0), 5. Jason Doyle (Australia) 10+2 (3,3,0,2,2), 6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7+2 (2,2,1,0,2), 7. Mikkel Michelsen (Dania) 10+1 (3,2,2,2,1), 8. Anders Thomsen (Dania) 9+1 (2,1,3,2,1), 9. Maciej Janowski (Polska) 6+0 (2,3,0,0,1), 10. Max Fricke (Australia) 11+w (1,1,3,3,3), 11. Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 (1,0,0,1,3), 12. Jan Kvech (Czechy) 5 (2,w,1,1,1), 13. Kai Huckenbeck (Niemcy) 4 (0,0,0,1,3), 14. Martin Vaculik (Słowacja) 4 (0,0,3,1,d), 15. Robert Lambert (Wielka Brytania) 3 (0,1,2,w,0), 16. Dominik Kubera (Polska) 3 (1,1,1,0,0), 17. Marcel Kowolik (Polska) ns, 18. Nikodem Mikołajczyk (Polska) ns.
Klasyfikacja generalna GP:
1. Bartosz Zmarzlik – 165 punktów, 2. Brady Kurtz – 162, 3. Daniel Bewley – 128, 4. Fredrik Lindgren – 123, 5. Jack Holder – 112, 6. Andrzej Lebiediew – 86, 7. Max Fricke – 75, 8. Robert Lambert – 72, 9.Anders Thomsen – 63, 10.Mikkel Michelsen – 62, 11. Dominik Kubera – 59.
Bieg po biegu:
1. (63,74) Kurtz, Lebiediew, Lindgren, Huckenbeck
2. (63,21) Michelsen, Janowski, Holder, Lambert
3. (63,39) Doyle, Thomsen, Kubera, Bewley
4. (62,97) Zmarzlik, Kvech, Fricke, Vaculik
5. (64,73) Zmarzlik, Bewley, Lambert, Huckenbeck
6. (64,37) Doyle, Michelsen, Fricke, Lindgren
7. (63,95) Kurtz, Holder, Thomsen, Vaculik
8. (64,18) Janowski, Lebiediew, Kubera, Kvech (w)
9. (64,71) Thomsen, Michelsen, Kvech, Huckenbeck
10. (65,01) Vaculik, Lambert, Kubera, Lindgren
11. (64,30) Fricke, Kurtz, Bewley, Janowski
12. (63,95) Zmarzlik, Holder, Lebiediew, Doyle
13. (64,59) Fricke, Holder, Huckenbeck, Kubera
14. (64,56) Zmarzlik, Thomsen, Lindgren, Janowski
15. (64,43) Kurtz, Doyle, Kvech, Lambert (w/u)
16. (64,35) Bewley, Michelsen, Vaculik, Lebiediew
17. (66,58) Huckenbeck, Doyle, Janowski, Vaculik (d/4)
18. (65,88) Lindgren, Bewley, Kvech, Holder
19. (65,14) Zmarzlik, Kurtz, Michelsen, Kubera
20. (65,45) Fricke, Lebiediew, Thomsen, Lambert
Półfinały:
21. (65,77) Holder, Lebiediew, Thomsen, Fricke (w/u)
22. (65,42) Bewley, Doyle, Michelsen, Janowski
Finał:
23. (65,57) Kurtz, Zmarzlik, Bewley, Holder