Speedway Grand Prix Polski: Brady Kurtz znowu lepszy od Bartosza Zmarzlika

Kiedy lider „Koziołków” nie wychodził kapitalnie spod taśmy, potrafił wszystko nadrobić na dystansie. Efekt? Pięć trójek w rundzie zasadniczej i pewne miejsce w finale.

W najlepszej czwórce znalazł się jeszcze Jack Holder, który dojechał do mety jako ostatni. Pasjonując bój stoczyli za to dwaj liderzy „generalki”. Kurtz świetnie zaczął ostatni wyścig, a dużo gorzej Zmarzlik, który musiał się przebijać do przodu z samego końca stawki. Zdołał minąć Holdera i Daniela Bewleya. Kurtz nie dał się jednak dogonić, dzięki czemu wygrał już czwarte zawody z rzędu.

Gorzej powiodło się reszcie zawodników mistrza Polski. Fredrik Lindgren tym razem zakończył zmagania z pięcioma „oczkami” na koncie, na jedenastej pozycji. Jeszcze gorzej poszło Dominikowi Kuberze. „Domin” trzy razy przyjeżdżał jako trzeci i dwukrotnie był ostatni. Efekt? Dopiero szesnasta pozycja w stawce.

Obiecująco zawody rozpoczął za to zawodnik miejscowej Betard Sparty. Dwa starty i pięć punktów dawało nadzieję kibicom gospodarzy. Niestety, Polak do swojego konta dorzucił jeszcze ledwie „oczko” i ostatecznie był dziewiąty.

Wyniki GP Polski:

1. Brady Kurtz (Australia) 16 (3,3,2,3,2,3), 2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 17 (3,3,3,3,3,2), 3. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 9+3 (0,2,1,3,2,1), 4. Jack Holder (Australia) 7+3 (1,2,2,2,0,0), 5. Jason Doyle (Australia) 10+2 (3,3,0,2,2), 6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7+2 (2,2,1,0,2), 7. Mikkel Michelsen (Dania) 10+1 (3,2,2,2,1), 8. Anders Thomsen (Dania) 9+1 (2,1,3,2,1), 9. Maciej Janowski (Polska) 6+0 (2,3,0,0,1), 10. Max Fricke (Australia) 11+w (1,1,3,3,3), 11. Fredrik Lindgren (Szwecja) 5 (1,0,0,1,3), 12. Jan Kvech (Czechy) 5 (2,w,1,1,1), 13. Kai Huckenbeck (Niemcy) 4 (0,0,0,1,3), 14. Martin Vaculik (Słowacja) 4 (0,0,3,1,d), 15. Robert Lambert (Wielka Brytania) 3 (0,1,2,w,0), 16. Dominik Kubera (Polska) 3 (1,1,1,0,0), 17. Marcel Kowolik (Polska) ns, 18. Nikodem Mikołajczyk (Polska) ns.

Klasyfikacja generalna GP:

1. Bartosz Zmarzlik – 165 punktów, 2. Brady Kurtz – 162, 3. Daniel Bewley – 128, 4. Fredrik Lindgren – 123, 5. Jack Holder – 112, 6. Andrzej Lebiediew – 86, 7. Max Fricke – 75, 8. Robert Lambert – 72, 9.Anders Thomsen – 63, 10.Mikkel Michelsen – 62, 11. Dominik Kubera – 59.

Bieg po biegu:

1. (63,74) Kurtz, Lebiediew, Lindgren, Huckenbeck

2. (63,21) Michelsen, Janowski, Holder, Lambert

3. (63,39) Doyle, Thomsen, Kubera, Bewley

4. (62,97) Zmarzlik, Kvech, Fricke, Vaculik

5. (64,73) Zmarzlik, Bewley, Lambert, Huckenbeck

6. (64,37) Doyle, Michelsen, Fricke, Lindgren

7. (63,95) Kurtz, Holder, Thomsen, Vaculik

8. (64,18) Janowski, Lebiediew, Kubera, Kvech (w)

9. (64,71) Thomsen, Michelsen, Kvech, Huckenbeck

10. (65,01) Vaculik, Lambert, Kubera, Lindgren

11. (64,30) Fricke, Kurtz, Bewley, Janowski

12. (63,95) Zmarzlik, Holder, Lebiediew, Doyle

13. (64,59) Fricke, Holder, Huckenbeck, Kubera

14. (64,56) Zmarzlik, Thomsen, Lindgren, Janowski

15. (64,43) Kurtz, Doyle, Kvech, Lambert (w/u)

16. (64,35) Bewley, Michelsen, Vaculik, Lebiediew

17. (66,58) Huckenbeck, Doyle, Janowski, Vaculik (d/4)

18. (65,88) Lindgren, Bewley, Kvech, Holder

19. (65,14) Zmarzlik, Kurtz, Michelsen, Kubera

20. (65,45) Fricke, Lebiediew, Thomsen, Lambert

Półfinały:

21. (65,77) Holder, Lebiediew, Thomsen, Fricke (w/u)

22. (65,42) Bewley, Doyle, Michelsen, Janowski

Finał:

23. (65,57) Kurtz, Zmarzlik, Bewley, Holder