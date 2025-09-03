Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Świetne wieści przed piątkowym meczem Orlen Oil Motoru. Bartosz Zmarzlik pokazał klasę w lidze szwedzkiej

Autor: bs
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

W piątkowy wieczór Orlen Oil Motor Lublin w rewanżowym meczu półfinałowym fazy play-off podejmie u siebie Bayersystem GKM Grudziądz. Przed tym spotkaniem nadal w fenomenalnej formie jest Bartosz Zmarzlik, który we wtorek zanotował kolejny świetny występ w półfinałach play-off w lidze szwedzkiej

Lejonen Gislaved to wybitnie „polska” drużyna w Bauhaus-Ligan. W jego barwach występują wszak Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski. We wtorek w wyjazdowym starciu z Eskilstuną Smederna zabrakło 20-letniego młodzieżowca reprezentującego także Orlen Oil Motor. Przyjemski dochodzi bowiem do zdrowia po bardzo groźnej kontuzji, którą odniósł kilkanaście dni temu.

Wtorkowy mecz był bardzo zacięty. Po pierwszej serii startów był remis 12:12, a w kolejnych biegach Eskilstuna zdobyła pewną przewagę. Po 10. biegach było 34:26, ale później Lejonen zniwelowało stratę do czterech punktów. Końcówka należała jednak do gospodarzy, którzy ostatecznie zwyciężyli 50:40.

W barwach Eskilstuny najlepiej zaprezentował się Michel Jepsen Jensen, który zdobył 13 punktów, a w piątek pojawi się na lubelskim torze w barwach Bayersystemu GKM Grudziądz. Jeszcze lepszy wynik we wtorek osiągnął Zmarzlik, który zdobył 14 punktów będąc najlepszym żużlowcem na szwedzkim torze. Jak spisali się pozostali reprezentanci Orlen Oil Motoru? Kubera zdobył siedem „oczek”, a Cierniak cztery i dołożył do tego bonus.

Rewanżowy mecz pomiędzy Lejonen, a Eskilstuną zaplanowano na wtorek dziewiątego września.

Eskilstuna Smederna – Lejonen Gislaved 50:40

Eskilstuna: 1. Michael Jepsen Jensen13 (2,3,3,3,2) * 2. Kim Nilsson - 4+1 (1*,3,0,0) * 3. Leon Madsen - 4+1 (1*,0,1,2) * 4. Gleb Czugunow - 11+1 (2,2,3,2,2*) * 5. Maksym Drabik - 11+1 (3,3,0,2*,3) * 6. Leo Klasson - 0 (0,0,0) * 7. Mathias Pollestad 7+2 (3,2*,2*,0)

Lejonen: 1. Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,2,3,3) * 2. Bastian Pedersen 6+1 (0,1,1*,3,1) * 3. Dominik Kubera 7 (3,2,1,1,0) * 4. Mateusz Cierniak 4+1 (0,1,1*,1,1) * 5. Oliver Berntzon 2+1 (1*,0,1,0) * 6. Erik Persson 1+1 (1*,0,0) * 7. Casper Henriksson 6 (2,2,2)

Bieg po biegu

  1. Zmarzlik, Jepsen Jensen, Nilsson, Pedersen 3:3 (3:3)
  2. Pollestad, Henriksson, Persson, Klasson 3:3 (6:6)
  3. Kubera, Czugunow, Madsen, Cierniak 3:3 (9:9)
  4. Drabik, Henriksson, Berntzon, Klasson 3:3 (12:12)
  5. Nilsson, Pollestad, Cierniak, Persson 5:1 (17:13)
  6. Zmarzlik, Czugunow, Pedersen, Madsen 2:4 (19:17)
  7. Jepsen Jensen, Kubera, Cierniak, Nilsson 3:3 (22:20)
  8. Czugunow, Henriksson, Madsen, Berntzon 4:2 (26:22)
  9. Drabik, Zmarzlik, Pedersen, Klasson 3:3 (29:25)
  10. Jepsen Jensen, Pollestad, Berntzon, Persson 5:1 (34:26)
  11. Pedersen, Czugunow, Kubera, Drabik 2:4 (36:30)
  12. Zmarzlik, Madsen, Cierniak, Nilsson 2:4 (38:34)
  13. Jepsen Jensen, Drabik, Kubera, Berntzon 5:1 (43:35)
  14. Zmarzlik, Jepsen Jensen, Cierniak, Pollestad 2:4 (45:39)
  15. Drabik, Czugunow, Pedersen, Kubera 5:1 (50:40)
