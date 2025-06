W końcu u siebie. Orlen Oil Motor Lublin kontra Gezet Stal Gorzów

10 czerwca oba zespoły zmierzyły się ze sobą w Gorzowie. Choć pogoda była bardzo niepewna organizatorzy stanęli na wysokości zadania i bardzo dobrze przygotowali tor, na którym na co dzień jeździe Gezet Stal. Tamto spotkanie zakończyło się zdecydowaną wygraną lublinian 54:36.

W najbliższy piątek dojdzie do rewanżowego starcia obu zespołów. Tym razem Bartosz Zmarzlik wraz z kolegami pojadą u siebie, a przy Al. Zygmuntowskich na Orlen Oil Motor nie ma mocnych. Dlatego kibice liczą na kolejne efektowne zwycięstwo, które umocni mistrzów Polski na pierwszym miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Tym bardziej, że podopiecznym trenera Macieja Kuciapy tylko totalny kataklizm może zabrać punkt bonusowy.

A co przed piątkowym meczem słychać w obozie lidera? Jednym z głównych tematów są przenosiny Wiktora Przyjemskiego do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Jak podał portal WP sportowe fakty informacja o powrocie wychowanka do swojego macierzystego klubu miała zostać zakomunikowana w środę na specjalnie zwołanej konferencji. Jednak ostatecznie do niej nie doszło i nie podano powodów tej decyzji.

Przyjemski to kolejny zawodnik, o którym spekuluje się w kontekście opuszczenia trzykrotnym mistrzów Polski. Wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia o tym, że z klubem mogą pożegnać się Dominik Kubera i Jack Holder. Działacze rozglądają się więc za wzmocnieniami, a na liście życzeń pojawili się Martin Vaculik, a także Maksym Drabik lub Kacper Woryna.

Medialne doniesienia przeważnie nie służą sportowcom w utrzymaniu formy, ale w przypadku ekipy z Lublina wydaje się, że nic nie jest w stanie stanąć jej na drodze do kolejnego ligowego triumfu. Początek piątkowego meczu na Best Auto Arenie zaplanowano na godzinę 18.

Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo na naszym portalu dziennikwschodni.pl.

AWIZOWANE SKŁADY

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Jaworski.

Gezet Stal: 1. Andzejs Lebedevs * 2. Oskar Fajfer * 3. Martin Vaculik * 4. Anders Thomsen * 5. Mikołaj Krok * 6. Oskar Chatłas * 7. Oskar Paluch.