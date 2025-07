Wiktor Przyjemski wygrywa pierwszy finał SGP2 w szwedzkiej Mallili!

Przyjemski był głównym faworytem do zwycięstwa na szwedzkim torze i od razu wziął się ostro do pracy. Polak po dwóch występach miał na koncie dwie „trójki”, a to jeszcze mocniej go napędziło. W dziesiątej gonitwie żużlowiec Orlen Oil Motoru wygrał ze swoim najgroźniejszym konkurentem – Williamem Drejerem z Danii i był nadal bezbłędny. W biegu 15. Polakowi dopisało nieco szczęście. Przyjemski był za Mathiasem Pollestadem, ale na skutek upadku Noricka Bloedorna zarządzono powtórkę. A w niej żużlowiec lubelskiej drużyny wyciągnął wnioski i pomknął po kolejną w piątek „trójkę” i był pewny udziału w finale. To nie przeszkodziło mu jednak w wygraniu także w biegu 20-tym.

Finał? Emocje w walce o prowadzenie były tylko po wyjściu spod taśmy. Później Przyjemski, jak przez całe zawody, uciekł reszcie stawki i wygrał z dużą przewagą. Za jego plecami przyjechał Drejer, a podium uzupełnił inny z naszych Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz). – Jestem bardzo szczęśliwy. Kolejne moje złoto w MAllili i chyba muszę zacząć jeździć w lidze szwedzkiej. Dziękuję polskim kibicom za doping, a także całemu teamowi Kowalski Racing za przygotowanie szybkich silników – powiedział po zawodach ich zwycięzca w Platformie MAX i objął prowadzenie w walce o mistrzostwo świata na żużlu do lat 21.

Wyniki 1. finału SGP2: 1. Wiktor Przyjemski (Polska) 18 (3,3,3,3,3,3) * 2. William Drejer (Dania) 13+3 (3,3,2,1,2,2) * 3. Kevin Małkiewicz (Polska) 7+3 (0,2,0,3,1,1) * 4. Nazar Parnicki (Ukraina) 12 (3,0,3,3,3,0) * 5. Mathias Pollestad (Norwegia) 11+2 (2,2,2,2,3) * 6. Mikkel Andersen (Dania) 8+2 (1,1,1,3,2) * 7. Mitchell McDiarmid (Australia) 9+1 (2,1,2,1,3) * 8. Jan Przanowski (Polska) 7+1 (0,3,3,w,1) * 9. Casper Henriksson (Szwecja) 9+0 (3,2,1,1,2) * 10. Antoni Mencel (Polska) 8+w (2,2,0,2,2) * 11. Dan Thompson (Wielka Brytania) 6 (1,1,1,2,1) * 12. Norick Bloedorn (Niemcy) 5 (2,0,3,w,0) * 13. Adam Bednar (Czechy) 5 (0,3,1,0,1) * 14. Sammy Van Dyck (Szwecja) 3 (1,0,0,2,0) * 15. Anże Grmek (Słowenia) 3 (0,1,2,0,w) * 16. Jake Mulford (Wielka Brytania) 2 (1,0,0,1,0) * 17. Rasmus Karlsson (Szwecja) nie startował * 18. Noel Wahlqvist (Szwecja) nie startował.

Bieg po biegu

(58,33) Drejer, Pollestad, Thompson, Przanowski (57,76) Przyjemski, Mencel, Van Dyck, Bednar (57,53) Parnicki, McDiarmid, Andersen, Grmek (57,70) Henriksson, Bloedorn, Mulford, Małkiewicz (59,07) Przyjemski, Małkiewicz, Thompson, Parnicki (60,26) Drejer, Henriksson, McDiarmid, Van Dyck (58,18) Bednar, Pollestad, Grmek, Mulford (58,75) Przanowski, Mencel, Andersen, Bloedorn (58,29) Bloedorn, Grmek, Thompson, Van Dyck (57,80) Przyjemski, Drejer, Andersen, Mulford (58,03) Parnicki, Pollestad, Henriksson, Mencel (58,29) Przanowski, McDiarmid, Bednar, Małkiewicz (58,46) Andersen, Thompson, Henriksson, Bednar (58,35) Małkiewicz, Mencel, Drejer, Grmek (58,03) Przyjemski, Pollestad, McDiarmid, Bloedorn (w/u) (58,73) Parnicki, Van Dyck, Mulford, Przanowski (w/u) (61,67) McDiarmid, Mencel, Thompson, Mulford (60,93) Parnicki, Drejer, Bednar, Bloedorn (60,82) Pollestad, Andersen, Małkiewicz, Van Dyck (60,76) Przyjemski, Henriksson, Przanowski, Grmek (w/u)

Półfinały: 21. (59,53) Drejer, Andersen, Przanowski, Mencel (w/u) * 22. (59,37) Małkiewicz, Pollestad, McDiarmid, Henriksson

Finał: 23. (59,51) Przyjemski, Drejer, Małkiewicz, Parnicki.