Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Broniący mistrzostwa żużlowcy z Lublina byli faworytem do zwycięstwa, ale w piątek musieli poradzić sobie bez swojego najlepszego juniora Wiktora Przyjemskiego, który kilka dni temu w lidze szwedzkiej miał poważny wypadek. – Wiktor jest po zabiegu, dzisiaj opuścił szpital i wyjechał do domu. Kilka dni trzeba poczekać, a następnie zacznie rehabilitację. Kiedy wróci na tor w tej chwili trudno powiedzieć – zdradził na antenie Eleven Sports 2 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.

Piątkowe zawody mogły zacząć się świetnie dla gości, a zaczęły się… fatalnie. Mocny start zaliczył duet z Grudziądza, ale Dominik Kubera wychodzący po zewnętrznej był jeszcze szybszy. Wydawało się, że „Domin” z dużym zapasem dojedzie do mety jako pierwszy, ale na trzecim okrążeniu przytrafił mu się defekt i bieg otwarcia wygrali miejscowi. W kolejnych gonitwach padały remisy i po pierwszej serii startów Bayersystem GKM prowadził 14:10.

W piątym biegu na tor ponownie wyjechał Kubera i znów nie zdołał zdobyć choćby punkty. Grudziądzanie wygrali 4:2 i mieli już sześć punktów przewagi nad faworytami. Sygnał do odrabiania strat dał w siódmej gonitwie Zmarzlik, a cenny punkt dołożył Bartosz Bańbor. Natomiast w dziewiątym biegu świetna zespołowa jazda Jacka Holdera i Fredrika Lindgrena sprawiła, że był już remis (27:27). Goście poszli za ciosem i w kolejnych dwóch startach wygrali 4:2, a następnie 5:1 i przejęli kontrolę nad spotkaniem.

Przed biegami nominowanymi lublinianie mieli sześć punktów przewagi, ale ostatecznie wygrali różnicą czterech „oczek”. W biegu 15. Jepsen Jensen dał nieco radości grudziądzkim kibicom popisując się brawurową jazdą przy płocie dzięki której wygrał ze Zmarzlikiem pozbawiając go tym samym kompletu punktów w piątkowym spotkaniu. Najważniejsze jednak, że mistrzowie Polski wykonali swoje zadanie i przed rewanżowym meczem w Lublinie są w komfortowej sytuacji by cieszyć się z awansu do wielkiego finału.

Bayersystem GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin 43:47

Bayersystem GKM: 9. Max Fricke 5+1 (2*,2,1,0) * 10. Jaimon Lidsey 3 (3,0,0,-,-) * 11. Wadim Tarasienko 8 (3,1,2,1,1) * 12. Jakub Miśkowiak 6 (2,3,0,1,0) * 13. Michael Jepsen Jensen 14+1 (1*,3,2,2,3,3) * 14. Kacper Łobodziński 1+1 (0,0,1*) * 15. Kevin Małkiewicz 6 (3,0,3,0) * 16. Jan Przanowski nie startował.

Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder 8+3 (1,1*,2*,2*,2) * 2. Fredrik Lindgren 8+1 (0,2,3,2,1*) * 3. Dominik Kubera 4 (d,0,3,1) * 4. Mateusz Cierniak 7 (2,2,0,3,0) * 5. Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2) * 6. Bartosz Jaworski 3+2 (1*,1*,1) * 7. Bartosz Bańbor 3 (2,1,0) * 8. Dawid Cepielik nie startował.

Bieg po biegu