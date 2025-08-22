Złe miłego początki. Orlen Oil Motor Lublin jedną nogą w finale PGE Ekstraligi

Zaczęło się fatalnie, ale skończyło tak jak większość przewidywała. Bayersystem GKM Grudziądz mocno postawił się Orlen Oil Motorowi Lublin, ale to właśnie trzykrotni mistrzowie Polski wygrali w gościach 47:43 i są jedną nogą w finale play-offów PGE Ekstraligi
Broniący mistrzostwa żużlowcy z Lublina byli faworytem do zwycięstwa, ale w piątek musieli poradzić sobie bez swojego najlepszego juniora Wiktora Przyjemskiego, który kilka dni temu w lidze szwedzkiej miał poważny wypadek. – Wiktor jest po zabiegu, dzisiaj opuścił szpital i wyjechał do domu. Kilka dni trzeba poczekać, a następnie zacznie rehabilitację. Kiedy wróci na tor w tej chwili trudno powiedzieć – zdradził na antenie Eleven Sports 2 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru.
Piątkowe zawody mogły zacząć się świetnie dla gości, a zaczęły się… fatalnie. Mocny start zaliczył duet z Grudziądza, ale Dominik Kubera wychodzący po zewnętrznej był jeszcze szybszy. Wydawało się, że „Domin” z dużym zapasem dojedzie do mety jako pierwszy, ale na trzecim okrążeniu przytrafił mu się defekt i bieg otwarcia wygrali miejscowi. W kolejnych gonitwach padały remisy i po pierwszej serii startów Bayersystem GKM prowadził 14:10.
W piątym biegu na tor ponownie wyjechał Kubera i znów nie zdołał zdobyć choćby punkty. Grudziądzanie wygrali 4:2 i mieli już sześć punktów przewagi nad faworytami. Sygnał do odrabiania strat dał w siódmej gonitwie Zmarzlik, a cenny punkt dołożył Bartosz Bańbor. Natomiast w dziewiątym biegu świetna zespołowa jazda Jacka Holdera i Fredrika Lindgrena sprawiła, że był już remis (27:27). Goście poszli za ciosem i w kolejnych dwóch startach wygrali 4:2, a następnie 5:1 i przejęli kontrolę nad spotkaniem.
Przed biegami nominowanymi lublinianie mieli sześć punktów przewagi, ale ostatecznie wygrali różnicą czterech „oczek”. W biegu 15. Jepsen Jensen dał nieco radości grudziądzkim kibicom popisując się brawurową jazdą przy płocie dzięki której wygrał ze Zmarzlikiem pozbawiając go tym samym kompletu punktów w piątkowym spotkaniu. Najważniejsze jednak, że mistrzowie Polski wykonali swoje zadanie i przed rewanżowym meczem w Lublinie są w komfortowej sytuacji by cieszyć się z awansu do wielkiego finału.
Bayersystem GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Bayersystem GKM: 9. Max Fricke 5+1 (2*,2,1,0) * 10. Jaimon Lidsey 3 (3,0,0,-,-) * 11. Wadim Tarasienko 8 (3,1,2,1,1) * 12. Jakub Miśkowiak 6 (2,3,0,1,0) * 13. Michael Jepsen Jensen 14+1 (1*,3,2,2,3,3) * 14. Kacper Łobodziński 1+1 (0,0,1*) * 15. Kevin Małkiewicz 6 (3,0,3,0) * 16. Jan Przanowski nie startował.
Orlen Oil Motor: 1. Jack Holder 8+3 (1,1*,2*,2*,2) * 2. Fredrik Lindgren 8+1 (0,2,3,2,1*) * 3. Dominik Kubera 4 (d,0,3,1) * 4. Mateusz Cierniak 7 (2,2,0,3,0) * 5. Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2) * 6. Bartosz Jaworski 3+2 (1*,1*,1) * 7. Bartosz Bańbor 3 (2,1,0) * 8. Dawid Cepielik nie startował.
Bieg po biegu
- (67,33) Tarasienko, Fricke, Holder, Kubera (d/1) 5:1
- (66,80) Małkiewicz, Bańbor, Jaworski, Łobodziński 3:3 (8:4)
- (65,84) Zmarzlik, Miśkowiak, Jepsen Jensen, Lindgren 3:3 (11:7)
- (67,29) Lidsey, Cierniak, Jaworski, Łobodziński 3:3 (14:10)
- (65,96) Miśkowiak, Cierniak, Tarasienko, Kubera 4:2 (18:12)
- (66,23) Jepsen Jensen, Lindgren, Holder, Małkiewicz 3:3 (21:15)
- (66:51) Zmarzlik, Fricke, Bańbor, Lidsey 2:4 (23:19)
- (66,92) Kubera, Jepsen Jensen, Łobodziński, Cierniak 3:3 (26:22)
- (67,20) Lindgren, Holder, Fricke, Lidsey 1:5 (27:27)
- (66,97) Zmarzlik, Tarasienko, Jaworski, Miśkowiak 2:4 (29:31)
- (67,65) Cierniak, Holder, Miśkowiak, Fricke 1:5 (30:36)
- (67,20) Małkiewicz, Lindgren, Tarasienko, Bańbor 4:2 (34:38)
- (66,60) Zmarzlik, Jepsen Jensen, Kubera, Małkiewicz 2:4 (36:42)
- (67,61) Jepsen Jensen, Holder, Lindgren, Miśkowiak 3:3 (39:45)
- (66,96) Jepsen Jensen, Zmarzlik, Tarasienko, Cierniak 4:2 (43:47)