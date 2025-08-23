Złoto i brąz Indywidualnych Mistrzostw Europy U19 dla żużlowców Orlen Oil Motoru

Rywalizacja na grudziądzkim torze od samego początku była bardzo zaciekła, a głównymi bohaterami rywalizacji byli Polacy – Bartosz Jaworski, Kevin Małkiewicz i Bartosz Bańbor. Na cztery wyścigi przed zakończeniem zawodów na prowadzeniu był pierwszy z wymienionych. By utrzymać pierwsze miejsce Jaworski musiał wygrać w 19. gonitwie. I choć na starcie był nieco wolniejszy od Szymona Ludwiczaka, to później ominął swojego rodaka przy bandzie i zapewnił sobie złoto.

O tym kto zajmie drugie i trzecie miejsce miał zadecydować bieg dodatkowy. Zmierzyli się w nim Małkiewicz i Bańbor, którzy do tego momentu solidarnie uzbierali po 13 punktów. Lepszy w walce o srebro okazał się żużlowiec Bayersystem GKM Grudziądz, a młodzieżowiec Orlen Oil Motoru otrzymał brązowy krążek.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EUROPY U19

1. Bartosz Jaworski (Polska) 14 (3,3,3,2,3) * 2. Kevin Małkiewicz (Polska) 13+3 (2,2,3,3,3) 1. miejsce w biegu dodatkowym, 3. Bartosz Bańbor (Polska) 13+2 (3,1,3,3,3), 2. miejsce w biegu dodatkowym * 4. Mikkel Andersen (Dania) 12 (1,3,3,2,3) * 5. Adam Bednar (Czechy) 12 (2,3,2,3,2) * 6. Villads Nagel (Dania) 10 (3,1,1,3,2) * 7. Szymon Ludwiczak (Polska) 8 (1,2,1,2,2) * 8. Franciszek Karczewski (Polska) 7 (3,3,0,1,0) * 9. Rasmus Karlsson (Szwecja) 7 (2,2,1,1,1) * 10. Kacper Mania (Polska) 7 (1,2,2,1,1) * 11. Zoltan Lovas (Węgry) 6 (d,1,2,2,1) * 12. Otto Raak (Finlandia) 4 (2,0,0,0,2) * 13. Jan Przanowski (Polska) 2 (2) * 14. Alfons Wiltander (Szwecja) 2 (1,1,w,0,d) * 15. Damir Filimonow (Łotwa) 2 (u,d,1,1,0) * 16. Magnus Klipper (Norwegia) 1 (0,0,0,0,1) * 17. Oskar Paluch (Polska) 0 (d,d,t,d,d) * 18. Kacper Andrzejewski (Polska) nie startował.

Bieg po biegu

1. (69,10) Karczewski, Raak, Wiltander, Filimonow (u)

2. (68,15) Bańbor, Małkiewicz, Ludwiczak, Lovas (d)

3. (67,50) Nagel, Karlsson, Mania, Klipper

4. (68,23) Jaworski, Bednar, Andersen, Paluch (d)

5. (67,60) Jaworski, Małkiewicz, Nagel, Raak

6. (66,79) Bednar, Ludwiczak, Wiltander, Klipper

7. (68,23) Karczewski, Mania, Lovas, Paluch (d)

8. (66,64) Andersen, Karlsson, Bańbor, Filimonow (d)

9. (66,23) Andersen, Mania, Ludwiczak, Raak

10. (67,24) Małkiewicz, Przanowski, Karlsson, Wiltander (w)

11. (66,86) Bańbor, Bednar, Nagel, Karczewski

12. (68,06) Jaworski, Lovas, Filimonow, Klipper

13. (66,61) Bednar, Lovas, Karlsson, Raak

14. (xx,xx) Bańbor, Jaworski, Mania, Wiltander

15. (xx,xx) Małkiewicz, Andersen, Karczewski, Klipper

16. (xx,xx) Nagel, Ludwiczak, Filimonow, Paluch (d)

17. (67,45) Bańbor, Raak, Klipper, Paluch (d)

18. (66,08) Andersen, Nagel, Lovas, Wiltander (d)

19. (67,37) Jaworski, Ludwiczak, Karlsson, Karczewski

20. (xx,xx) Małkiewicz, Bednar, Mania, Filimonow

Bieg dodatkowy o drugie miejsce. (66,98) Małkiewicz, Bańbor