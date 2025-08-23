Złoto i brąz Indywidualnych Mistrzostw Europy U19 dla żużlowców Orlen Oil Motoru

Wielki sukces Bartosza Jaworskiego. Młodzieżowiec Orlen Oil Motoru Lublin w sobotnich zawodach na torze w Grudziądzu wywalczył złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Europy. Brąz powędrował za to do Bartosza Bańbora
Rywalizacja na grudziądzkim torze od samego początku była bardzo zaciekła, a głównymi bohaterami rywalizacji byli Polacy – Bartosz Jaworski, Kevin Małkiewicz i Bartosz Bańbor. Na cztery wyścigi przed zakończeniem zawodów na prowadzeniu był pierwszy z wymienionych. By utrzymać pierwsze miejsce Jaworski musiał wygrać w 19. gonitwie. I choć na starcie był nieco wolniejszy od Szymona Ludwiczaka, to później ominął swojego rodaka przy bandzie i zapewnił sobie złoto.
O tym kto zajmie drugie i trzecie miejsce miał zadecydować bieg dodatkowy. Zmierzyli się w nim Małkiewicz i Bańbor, którzy do tego momentu solidarnie uzbierali po 13 punktów. Lepszy w walce o srebro okazał się żużlowiec Bayersystem GKM Grudziądz, a młodzieżowiec Orlen Oil Motoru otrzymał brązowy krążek.
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EUROPY U19
1. Bartosz Jaworski (Polska) 14 (3,3,3,2,3) * 2. Kevin Małkiewicz (Polska) 13+3 (2,2,3,3,3) 1. miejsce w biegu dodatkowym, 3. Bartosz Bańbor (Polska) 13+2 (3,1,3,3,3), 2. miejsce w biegu dodatkowym * 4. Mikkel Andersen (Dania) 12 (1,3,3,2,3) * 5. Adam Bednar (Czechy) 12 (2,3,2,3,2) * 6. Villads Nagel (Dania) 10 (3,1,1,3,2) * 7. Szymon Ludwiczak (Polska) 8 (1,2,1,2,2) * 8. Franciszek Karczewski (Polska) 7 (3,3,0,1,0) * 9. Rasmus Karlsson (Szwecja) 7 (2,2,1,1,1) * 10. Kacper Mania (Polska) 7 (1,2,2,1,1) * 11. Zoltan Lovas (Węgry) 6 (d,1,2,2,1) * 12. Otto Raak (Finlandia) 4 (2,0,0,0,2) * 13. Jan Przanowski (Polska) 2 (2) * 14. Alfons Wiltander (Szwecja) 2 (1,1,w,0,d) * 15. Damir Filimonow (Łotwa) 2 (u,d,1,1,0) * 16. Magnus Klipper (Norwegia) 1 (0,0,0,0,1) * 17. Oskar Paluch (Polska) 0 (d,d,t,d,d) * 18. Kacper Andrzejewski (Polska) nie startował.
Bieg po biegu
1. (69,10) Karczewski, Raak, Wiltander, Filimonow (u)
2. (68,15) Bańbor, Małkiewicz, Ludwiczak, Lovas (d)
3. (67,50) Nagel, Karlsson, Mania, Klipper
4. (68,23) Jaworski, Bednar, Andersen, Paluch (d)
5. (67,60) Jaworski, Małkiewicz, Nagel, Raak
6. (66,79) Bednar, Ludwiczak, Wiltander, Klipper
7. (68,23) Karczewski, Mania, Lovas, Paluch (d)
8. (66,64) Andersen, Karlsson, Bańbor, Filimonow (d)
9. (66,23) Andersen, Mania, Ludwiczak, Raak
10. (67,24) Małkiewicz, Przanowski, Karlsson, Wiltander (w)
11. (66,86) Bańbor, Bednar, Nagel, Karczewski
12. (68,06) Jaworski, Lovas, Filimonow, Klipper
13. (66,61) Bednar, Lovas, Karlsson, Raak
14. (xx,xx) Bańbor, Jaworski, Mania, Wiltander
15. (xx,xx) Małkiewicz, Andersen, Karczewski, Klipper
16. (xx,xx) Nagel, Ludwiczak, Filimonow, Paluch (d)
17. (67,45) Bańbor, Raak, Klipper, Paluch (d)
18. (66,08) Andersen, Nagel, Lovas, Wiltander (d)
19. (67,37) Jaworski, Ludwiczak, Karlsson, Karczewski
20. (xx,xx) Małkiewicz, Bednar, Mania, Filimonow
Bieg dodatkowy o drugie miejsce. (66,98) Małkiewicz, Bańbor