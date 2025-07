Znamy awizowany skład Orlen Oil Motoru na najbliższy mecz PGE Ekstraligi

Piątkowy mecz nie może budzić wielkich emocji wśród postronnych kibiców, bo każdy inny wynik niż pewna wygrana trzykrotnych mistrzów Polski będzie sensacją. Kwestia punktu bonusowego również jest już w zasadzie rozstrzygnięta, bo lublinianie wygrali u siebie z ekipą z Rybnika 63:27.

Orlen Oil Motor na Górny Śląsk pojedzie więc po to, by umocnić się na pierwszym miejscu w tabeli PGE Ekstraligi i chce to zrobić w najmocniejszym składzie. Poza szóstką „pewniaków” w awizowanym składzie znalazł się także Bartosz Bańbor, który w ostatnim czasie walczył z różnym skutkiem o miejsce w drużynie z Bartoszem Jaworskim, a w minionej kolejce zaliczył bardzo udany występ kiedy lublinianie podejmowali u siebie Bayersystem GKM Grudziądz.

Piątkowy mecz pomiędzy Innpro ROW Rybnik, a Orlen Oil Motorem zaplanowano na godzinę 18. Transmisja w Eleven Sports 1, a my tradycyjnie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na dziennikwschodni.pl

Awizowany skład Orlen Oil Motoru na mecz w Rybniku

Orlen Oil Motor: 1. Dominik Kubera * 2. Fredrik Lindgren * 3. Jack Holder * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Wiktor Przyjemski * 7. Bartosz Bańbor.