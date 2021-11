Co wybudują i wyremontują w Świdniku w przyszłym roku?

– Planując budżet na 2022 r., cały czas stawiamy na realizację kluczowych dla mieszkańców inwestycji. Kontynuujemy inwestycje drogowe – budowę ulic Działkowca, Drewnianej czy Witosa. Ważnym elementem naszego budżetu jest również sport. Planujemy rozpoczęcie działań w celu budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju, będziemy również kontynuować inwestycje sportowe w zadaszenie boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej czy budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – wylicza Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – W 2022 r. ruszy również wyczekiwana przez wielu świdniczan budowa wiaty zadaszeniowej targowiska miejskiego wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.

Poza tym, m.in. ma zostać wykonane zadaszenie boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej. Przebudowany doczeka się także segment sportowy w Szkole Podstawowej nr 5. Zarezerwowane zostały pieniądze na modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wyspiańskiego. Przebudowany ma zostać również odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kusocińskiego. Zaplanowano budowę alejek i rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego.

Ma by też więcej ścieżek rowerowych (przy ul. Fabrycznej a także na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Ratajczaka). Na przyszły rok zaplanowano też modernizację parkingu przy ul. Kosynierów. Wśród inwestycji drogowych zaplanowane też m.in. budowa ul. Sąsiedzkiej (wraz z połączeniem z al. Lotników Polskich), Skośnej, Pileckiego, Żwirki Wigury (etap II od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej) i Św. Brata Alberta i Popiełuszki. Urzędnicy zaplanowali też wydatki na budowę strefy piknikowej a także projekty z budżetu obywatelskiego.

Dochody miasta na 2022 r. zaplanowano w kwocie ponad 166,8 mln zł, „tj. o ponad 35 mln zł mniejszej niż w uchwalonym budżecie na 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu przyszłorocznego budżetu.

Mniejsze niż w ubiegłym roku będą też wydatki. Plan zakłada wydatki na poziomie ponad 193,6 mln zł „tj. o 49,8 mln zł mniejszej niż w uchwalonym budżecie na 2021 r.”

Przykładowe wydatki

• na oświetlenie miasta – ulic, placów i dróg – zaplanowano 1,703 mln zł, z czego na opłacenie energii elektrycznej: 1,37 mln zł

• na funkcjonowanie Urzędu Miasta Świdnik i obsługę administracyjną zadań realizowanych przez gminę zaplanowano 12,1 mln zł

• na promocję gminy zaplanowano 377 tys. zł, głównie na zakup usług i materiałów promocyjnych

• na oczyszczanie miasta przeznacza się 1,5 mln zł

• na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej przeznacza się 905 tys. zł

• na gminne obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.504.500 zł, z tego na Park AVIA w kwocie 3,66 mln zł, w tym na bieżące utrzymanie: 1,31 mln zł, oraz na zarządzanie, prowadzenie i utrzymanie obiektu: 2,35 mln zł

• zlecanie usług związanych z dekorowaniem świetlnym ulic miasta – 30 tys. zł

• wymianę i uzupełnienie piasku w piaskownicach miejskich i pod urządzeniami placów zabaw – 22 tys. zł

• na dopłaty do komunikacji miejskiej na trasie Świdnik-Lublin zaplanowano 2,5 mln zł (dofinansowanie obejmie pokrycie części kosztów funkcjonowania komunikacji organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie – zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Lublin)