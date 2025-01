Miała być praca online i zarobek z prowizji. Kobieta straciła ponad 11 tys. złotych

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Z relacji wynika, że kobieta odpowiedziała na ogłoszenie o pracy online, w którym znana chińska marka odzieżowa oferowała zarobek na sprzedaży towaru i prowizję od transakcji. Po skontaktowaniu się z osobą prowadzącą proceder, otrzymała kod do zalogowania się na nieznaną stronę oraz zadania do wykonania, które polegały na przelewach na zakup wirtualnego towaru.

Początkowo kobieta otrzymała drobną wypłatę w kwocie 100 złotych, jednak wkrótce przelała ponad 11 tysięcy złotych i nie otrzymała ani zwrotu zainwestowanych pieniędzy, ani kolejnych prowizji. Dopiero wtedy zrozumiała, że padła ofiarą oszustwa.

- Cyberprzestępcy nieustannie próbują wyłudzać pieniądze i szukają różnych sposobów, aby nieuczciwie się wzbogacić. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy, a nawet przejęcie kontroli do bankowości internetowej i „wyczyszczenie konta”. Kolejny raz apelujemy, aby nie stracić zdrowego rozsądku, nie dać się nabrać na fałszywe oferty i nie stracić pieniędzy – informuje aspirant sztabowy Elwira Domaradzka z KPP Świdnik.