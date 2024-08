Jak dotlenić mięśnie. Plenerowe rozciąganie w Świdniku

Pierwsze takie spotkanie miało miejsce nad Zalewem Krępieckim. Pole Paris Studio kontynuuje swoją inicjatywę i tym razem do wspólnej aktywności zaprasza mieszkańców Świdnika. Plenerowe rozciąganie odbędzie się w tę sobotę (3 sierpnia), o godz. 17.00 na terenie zielonego LOF-u przy Parku Avia.

Organizatorzy zapewniają, że każdy może przyjść i zaczerpnąć trochę ruchu. Do wykonania ćwiczeń nie jest potrzebny profesjonalny sprzęt - wystarczy ręcznik albo mata. Spotkanie poprowadzi instruktor, który dopasuje ćwiczenia do grupy, aby każdy mógł z nich skorzystać w 100%, niezależnie od wieku czy schorzeń.

- Najważniejszą kwestią jest to, że mięśnie się dotleniają. Poza tym, że jest to korzystne dla zdrowia, to każdy może zaczerpnąć profesjonalnej wiedzy, która nie zawsze jest dostępna na co dzień- informuje Sandra Parysz.