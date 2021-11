VIII Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Świdniku. Dla Lenki

Uczestnicy VIII Charytatywnego Biegu Mikołajkowego zaplanowanego na 5 grudnia w Świdniku będą mieć do pokonania dystans o długości 5 km.

– Zapraszamy do udziału zarówno biegaczy, jak i chodziarzy Nordic Walking. W tym roku biegniemy, aby pomóc Lence Wargulak uzbierać niezbędną kwotę na operację wydłużenia ścięgna Achillesa i późniejszą rehabilitację – zapowiada Agnieszka Jakubczyk-Latała, która zapewnia, że bieg jest „świetną okazją do dobrej zabawy”. – Oprócz rywalizacji sportowych oferujemy wiele innych atrakcji. Docenimy najlepsze przebranie, każdy będzie mógł zakupić ciasta na kiermaszu ciast oraz maskotki na kiermaszu zabawek. Przy miłej dla ucha muzyce będziecie mogli napić się pysznej kawy i herbaty. Wszystkie zebrane środki, zarówno te z pakietów biegowych, jak i z kiermaszu zostaną przekazane Lence. Będzie to możliwe, dzięki wsparciu władz miasta Świdnika oraz Powiatu a także wielu sponsorom i ludziom o dobrym sercu.

Osoby, które chcą wystartować w mikołajkowym biegu mogą się rejestrować online do 30 listopada (godz. 23.59. Szczegółu na stronie biegajacyswidnik.pl. Organizatorzy uprzedzają, że po tym terminie zapisy będą możliwe tylko 4 grudnia w biurze zawodów.

Bieg mikołajkowy wystartuje o godz. 10. Start i meta koło kina LOT.