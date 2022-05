Wypadek koło Piask. Strażacy wydobywali pasażera z busa

Jak ustalili policjanci 19-letni mieszkaniec Chełma z nieznanych przyczyn na prostym odcinku drogi zjechał fordem na pobocze, a następnie uderzył w betonowy przepust.

Konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu przez strażaków do wydobycia 31-letniego pasażera z pojazdu. Po uwolnieniu mężczyzny, został on przewieziony do szpitala.

– Kierujący pojazdem był trzeźwy i nie odniósł obrażeń – informuje starszy aspirant Elwira Domaradzka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.