Skład wydawać się może prosty: czekolada, pasta pistacjowa, pistacje siekane i ciasto kataifi. Jednak ceny sięgają zawrotnych kwot i za ten smakołyk trzeba zapłacić nawet 40 zł za małą tabliczkę. Mowa oczywiście o smakołyku, który jest prawdziwym hitem w mediach społecznościowych: czekolada dubajska. Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się temu smakołykowi. W najnowszym odcinku "Dziennika ze smakiem" przeniesiemy się do cukierni Słodko Słodko, gdzie mistrz cukiernictwa Tomasz Machoń opowie o tej wyjątkowej słodyczy, przeprowadzi nas przez proces jej produkcji, a także, porozmawiamy o innych smakołykach, które podbijają serca łasuchów.

Tak jak Dubaj ma swoją czekoladę, tak Lublin też ma coś czym może się poszczycić. Pralina z Lublina została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego i jest idealnym odzwierciedleniem tego, co na Lubelszczyźnie najlepsze.

– Połączyliśmy to co na Lubelszczyźnie mamy najlepsze, czyli owoce miękkie, miód oraz miód pitny, do tego dodajemy ganache czekoladowy i zamykamy to w czekoladowej otoczce – mówi Tomasz Machoń, cukiernik.

W programie porozmawiamy także o rodzajach czekolad i ich właściwościach zdrowotnych – wiecie, że zjedzenie 4 kostek gorzkiej czekolady przed obiadem może mieć właściwości odchudzające? Takich ciekawostek możecie dowiedzieć się więcej z sobotniego programu.

