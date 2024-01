Konkurs przerodził się w falę pomocy

Przed świętami Bożego Narodzenia burmistrz Włodawy zorganizował dla najmłodszych mieszkańców konkurs na najpiękniejszy list do świętego Mikołaja.

>> O konkursie pisaliśmy tutaj <<

Cieszył się on dużym zainteresowaniem, bo święty Mikołaj za pośrednictwem burmistrza Wiesława Muszyńskiego otrzymał aż 30 pięknych listów.

- Wszystkie były piękne, dlatego zdecydowałem, że każdy z autorów otrzyma świąteczny upominek – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Jednak zasady konkursu były nieugięte i trzeba było wybrac ten najlepszy. Napisała go mała Kaja, mieszkanka Włodawy. List był wzruszający, że burmistrz postanowił przytoczyć jego treść:

Mikołaju, dziękuję Ci za wszystkie prezenty, które dajesz mi każdego roku. Chciałabym Cię prosić o coś bardzo ważnego. Mój braciszek ma problem z nóżką i chciałabym żebyś mu pomógł. Marzy mi się, żeby mógł biegać tak jak ja. Czasem widzę, że mu trudno ale zawsze jest uśmiechnięty. Proszę Cię Mikołaju, czy mógłbyś podarować mu zdrową nóżkę? Byłoby to dla niego wielkie szczęście, a ja bym była najszczęśliwszą siostrzyczką na świecie

Historią małego Fabiana burmistrz postanowił zainteresować się osobiście i wspomóc leczenie chłopca. Machina ruszyła szybko. Mozna przekazywać 1,5 proc. podatku, obywają się aukcje charytatywne. A oprócz tego, już 4 lutego odbędzie się charytatywny turniej piłki nożnej, którego za organizację którego wziął się sędzia ekstraklasy Wojciech Myć. Patronatem wydarzenie objęli burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, starosta Andrzej Romańczuk oraz wójt gminy Włodawa Dariusz Semeniuk.

Jak na razie do turnieju zgłosiło się 16 drużyn. Kto jeszcze chce dołączyć do rozgrywek i wspomóc leczenie Fabianka, ma czas do 31 stycznia. Zapisywać się można pod numerami telefonów 505445842 oraz 500142995. Wpisowe wynosi 300 zł i posłuży na leczenie i rehabilitację chłopca. Rozgrywki odbędą się na dwóch halach - w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół Zawodowych numer 1 i II Liceum we Włodawie. Start o godzinie 10. Oprócz Wojciecha Mycia, podczas turnieju być może zobaczymy także innych sędziów piłkarskich z wyższej klasy.

Fabianek to roczny chłopiec, który dzięki kosztownej operacji oraz rehabilitacji ma szanse na normalne życie. Po narodzinach zdiagnozowano u niego wrodzony brak kości piszczelowej prawej typu IV A, charakteryzujący się podłużnym zniekształceniem i zmniejszeniem kości goleniowej. Mały mieszkaniec Włodawy na konsultacje lecznicze i badania musi jeździć z mamą aż do Poznania, co zwiększa koszty leczenia. Więcej informacji o Fabianku oraz możliwość wsparcia jego leczenia znajdziemy na portalu internetowym, gdzie każdy może dorzucić swoją cegiełkę do leczenia chłopca.