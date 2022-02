Nadbużanka ogołacana z największych drzew. Na opał dla wojska

Pień największego wyciętego jesiona ma ponad trzy metry obwodu.

– Wzięłam miarkę i pojechałam zrobić zdjęcia. Tym wyciętym i tym, co jeszcze rosną. O zdjęcia prosił Michał Książek – opowiada Edyta Gałan z włodawskiej Inicjatywy Miedzy Drzewami.

Michał Książek kilka lat temu przejechał peryferyjną, najbardziej na wschód wysuniętą arterią, która wiedzie od Hrubieszowa do Terespola, a potem dalej – aż do Hajnówki. Potem napisał „Drogę 816”. Powstał znakomity reportaż czy też „esej o uważności” – jak pisał o książce recenzent tygodnika „Polityka”.

Jeśli Książek wybierze się w tę trasę jeszcze raz, za kilka tygodni, to może nadbużanki nie poznać. Na liście do wycinki przy trasie 816 w gminach Kodeń, Hanna, Sławatycze i Włodawa znalazło się 20 przydrożnych drzew. Na tym jednak nie koniec. Dopytywany o plany wycinek Zarząd Dróg Wojewódzkich przyznaje, że „w rejonie ZDW Biała Podlaska do wycięcia na trasie 816 zostało wytypowanych 166 sztuk drzew o średnicy pnia od 75 cm do 235 cm”.

O skali planowanej wycinki po raz pierwszy napisaliśmy w czwartek. Tego samego dnia wieczorem rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował nas, że z Rejonu ZDW Biała Podlaska „żołnierzom stacjonującym przy wschodniej granicy zostanie przekazane tylko kilka sztuk drzew”.

Pilarze, strażacy-ochotnicy i żołnierze

Wycinka przydrożnych drzew na nadbużance trwa od stycznia.

W dni wolne od pracy drzewa ścinają pilarze z firmy Marcina Zieńczuka z Horodyszcza (Drewno-Monter Rekonstrukcja). Pomagają im strażacy ochotnicy z OSP Paszenki. W OSP Paszenki pan Marcin pełni funkcję sekretarza – tak przynajmniej wynika z Krajowego Rejestru Sądowego.

Postępy prac można śledzić na Facebooku firmy. Na zdjęciach i filmach drzewa są powalane za pomocą lin ciągniętych przez wojskowe samochody. Na szosie stoją w tym czasie wozy strażackie z odpalonymi kogutami.

„Kolejny raz dajemy z siebie wszystko, bezinteresownie, ku chwale Ojczyzny. Suchy opał z trasy 816 trafia prosto nad Bug!” – relacjonuje pan Marcin.

Na krytykę internautów zszokowanych tym, co się dzieje odpowiada na bieżąco:

„Rejon Dróg przekazał te drzewa w prezencie Wojsku, a ja z moimi Przyjaciółmi zgłosiliśmy się na Ochotnika do wycinki tych drzew, bo w naszych Szeregach są doświadczeni i mądrzy Pilarze”,

„Nikt nikogo do tego nie zmusza, my pomagamy bo czujemy się Polakami Patriotami i będziemy walczyć o naszą Ojczyznę i Rodziny gdy wróg u bram!!!”

„Dlaczego ŹLE ? Bo żal Wam dupę ściska, że Polska jest SILNA i NIEPODLEGŁA!!! Wspierajcie Naszych BOHATERÓW na Granicy, zawdzięczacie Im Wolność i Życie.”

Pochylone, chore albo za blisko jezdni

Szef firmy Drewno-Monter Rekonstrukcja wrzuca do sieci też pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie – rejon we Włodawie skierowane do Wojska Polskiego w Kopytowie w gminie Kodeń.

Wynika z niego, że ZDW „nieodpłatnie przekazuje drzewa” wojsku w ilości 33,61 m3 „zgodnie z uzgodnieniami podjętymi na spotkaniu w Kodniu”. Jest też lista dwudziestu drzew ze sporządzonej przez drogowców inwentaryzacji. Największe to kasztanowiec (250 cm obwodu) i jesiony (315 cm). Pismo ma datę 17 stycznia 2022 r.

– Drzewa do wycinki zostały wytypowane z kilku powodów. Stanowiły zagrożenie w ruchu drogowym, bo rosły w zbyt bliskiej odległości od skraju jezdni. Część była pochylona, istniało więc duże prawdopodobieństwo, że mogły się złamać. Inne były chore – przekonuje Kamil Jakubowski, rzecznik Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.