Żołnierze USA wyjeżdżają spod Zamościa, ale "śmierć z przestworzy" nie opuszcza Polski

Z przedstawicielami amerykańskiej armii spotkał się dzisiaj starosta zamojski Stanisław Grześko. Podziękował żołnierzom za ich obecność w czasie, gdy Rosja dokonała agresji na Ukrainę. Podczas kurtuazyjnej rozmowy z dowódcą 82. Dywizji Powietrznodesantowej płk J. Ferrisem wymieniono drobne upominki i deklaracje chęci utrzymania dalszych stosunków.

– Być może zostanie do nas przysłana jakaś inna jednostka, ale póki co nic pewnego na ten temat nie wiadomo. To już decyzja dowództwa NATO i naszego MON – mówi starosta Grześko.

>>Śmierć z przestworzy stacjonuje w Polsce<<

A co na tę przeprowadzkę mieszkańcy Mokrego? – Chyba jakoś specjalnie nam ich brakować nie będzie, bo zżyć to się z nimi nie zżyliśmy – twierdzi sołtys Grzegorz Antoniuk.

I dodaje, że obecność Amerykanów sprawiała, że Mokre było jakby „podane na patelni” dla ewentualnych ostrzałów. – Więc mniej bezpiecznie raczej nie będziemy się czuli. Zwłaszcza że amerykańska armia dysponuje takim sprzętem, który bronić nas może z odległości nawet kilkuset kilometrów.'

Przeprowadzka już się zaczęła. Żołnierze wyjeżdżają, kontenery są pakowane na transportery, stoją jeszcze namioty, które najpewniej zostaną na lotnisku w Mokrem kilka dni.