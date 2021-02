Grunt i dwa piętra. Zamojscy radni nie byli przychylni deweloperowi

Zmienimy, posadzimy

Radni analizowali, jak intensywna zabudowa ma być na działce PR-BUD Development, który nawet miejsca parkingowe widzi na terenie... planowanej drogi na działce TBS. Na gruncie TBS chce też stawiać stację trafo, a zieleń sadzić na dachu. Radni wytykali, że prawie wszystkie auta mieszkańców mają trafić pod budynek, a co z autami na gaz? Podkreślali, że przelicznik: 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, a to bardzo mało. Dopytywali o skrawek miejsca na ławki, o drzewa, które pojawiły się w projekcie dopiero po dyskusji na jednej z komisji. Wytykali, że śmietnik ma być pod oknami przyszłych sąsiadów z planowanych bloków TBS.

Architekci z krakowskiej pracowni MTWW, którzy prezentowali inwestycję, wyjaśniali, że mnóstwo rzeczy można jeszcze zmienić, zgodnie z sugestiami radnych. Przykładem były drzewa. Jeszcze kilka dni wcześniej ich nie planowano, teraz są.

Zwolennicy inwestycji przypominali, że już rada się zgadzała na 1 miejsce parkingowe dla 1 mieszania. Radny Rafał Zwolak nawet pojechał na miejsce i rozmawiał z sąsiadami planowanego bloku, żeby poznać ich zdanie. Mieszkańcy byli „za”. Radny teoretycznie też, ale jak tłumaczył, całą sprawę psuje sprawa gruntów.

Kot i ogon

– Nie został zachowany interes miasta, nie było należytej troski o mienie komunalne. Tu ogon macha kotem – obrazowo ocenia sytuację przy ul. Wyszyńskiego radny Franciszek Josik, który na poniedziałkowej sesji mówił, że deweloper interesował się miejskim terenem, jeszcze zanim działka została przekazana aportem TBS.

– To było wszystko ukartowane. PR-BUD Development kupił działkę od prywatnego właściciela we wrześniu 2018 roku. Jeszcze w tym samym miesiącu wystąpił do PGK o warunki dostawy wody i odbioru ścieków. Wniosek dotyczył nabytego gruntu, ale także działki miejskiej. Deweloper twierdził, że jest właścicielem obu posesji. Pytanie ponowił w styczniu 2019. Kilka miesięcy później prezydent wystąpił do rady, by przekazać miejskie grunty TBS. Nie zgodziliśmy się. Było drugie podejście, przekonał swoich radnych i TBS teren dostał. Ja w obu przypadkach byłem przeciw – mówi radny, który w poniedziałek też był przeciwny inwestycji przy Wyszyńskiego. – Aż 18 radnych zagłosowało „przeciw”, to pokazuje, co sądzimy o tej sprawie.

Najpierw aport, potem chętni

– Miasto wniosło aportem do TBS dwie działki przy ul. Wyszyńskiego, w sierpniu 2019 roku. Występowaliśmy o nie, szukając gruntów, by móc zrealizować kolejne inwestycje. Wtedy zakończyliśmy budowę przy ul. Chłodnej, a zainteresowanie naszą ofertą jest w Zamościu bardzo duże. Ponad sto osób czeka w kolejce na mieszkanie – mówi Magdalena Godek, prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zamościu. I dodaje, że według jej wiedzy właścicielem terenu, który był między gruntami, jakie dostał TBS od miasta, była już wtedy spółka PR-BUD Development.

– Dopiero gdy radni zgodzili się na aport, spółka zgłosiła się do nas z propozycją kupna jednej z działek. Na to się nie zgodziliśmy, ale doszliśmy do porozumienia. I tak powstała koncepcja takiego podziału terenu, by jak najlepiej go wykorzystać. Uważam, że zaplanowanie ich inwestycji i naszej, by stworzyły spójne, funkcjonalne osiedle, jest korzystne. Zwłaszcza, że po przeanalizowaniu zabudowy przed i po zamianie, wyliczyliśmy, że będziemy mogli wybudować więcej metrów powierzchni użytkowej. Z 4500 do 5500 metrów kwadratowych – wylicza pani prezes.

Oba wyliczenia były przeprowadzane przy założeniu, że TBS też skorzysta z ustawy lex deweloper i postawi bloki o 5 kondygnacjach.

I co teraz?

Radni nie dali zgody, by deweloper postawił na swoim gruncie blok wyższy niż zakłada plan zagospodarowania przestrzennego. Inwestor nie chce komentować sprawy, nie wiadomo, czy zrealizuje 3-kondygnacyjną inwestycję. – Nie rozmawiałam z PR-BUD Development po poniedziałkowej sesji. Nie wiem, co planują. Ja wystąpię do rady miasta w sprawie ustalenia lokalizacji naszej inwestycji, wykorzystując możliwości lex deweloper. Przecież chcemy wybudować jak najwięcej mieszkań. A jaka będzie decyzja radnych, nie wiem – dodaje szefowa zarządu TBS.

Odpiera też zarzuty radnych, którzy uważają, że TBS będzie miał dla mieszkańców ofertę gorszej lokalizacji niż klienci dewelopera. – W mojej ocenie jest zupełnie inaczej. Analizując potrzeby osób interesujących się naszymi mieszkaniami, sądzę, że dla rodzin z małymi dziećmi i dla osób starszych mieszkanie w większej odległości od ruchliwej ulicy i w sąsiedztwie terenów zielonych jest atrakcyjniejszym rozwiązaniem – wyjaśnia Magdalena Godek.

Prezydent Andrzej Wnuk jest na urlopie, po wszelkie informacje odsyła do dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, tłumacząc jedynie w sms, że sprawa już była wielokrotnie radnym wyjaśniana.

TBS szykuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego i zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego w Zamościu.

Jeden przetarg już był, ale zgłosił się jeden oferent i był za drogi. Ofertę przysłała krakowska pracownia MTWW.