Kiedy umierała, jeszcze ją zgwałcił. Ciało kobiety znalazł listonosz

– W związku z zaistniałą sytuacją został powołany nowy skład orzekający. Decyzja o terminie pierwszej rozprawy jeszcze nie zapadła – informuje Paweł Tobała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Zamościu, przed którym Waldemar Ch. odpowiada za to, co według ustaleń śledczych zrobił ponad 33 lata temu.

Przypomnijmy, że 68-letni dzisiaj Waldemar Ch. (prywatnie brat senatora z klubu PiS, ten występuje w sprawie jako świadek), został oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu o brutalne zabójstwo i zgwałcenie 67-letniej mieszkanki Feliksówki w gminie Adamów. Doszło do tego nocą z 16 na 17 stycznia 1989 roku. Tragedię odkrył listonosz. Rano przyniósł kobiecie mieszkającej samotnie w domu na skraju wsi rentę. Zobaczył wyrwane z zawiasów drzwi i krew. We wsi od razu zaroiło się od milicjantów. Ustalono wówczas, że sprawca, po uprzednim wyłamaniu drewnianych drzwi wejściowych, prawdopodobnie przy użyciu siekiery, wszedł do domu, a później przez sień do pokoju, gdzie zaatakował pokrzywdzoną, zadając jej siekierą uderzenia po całym ciele. Kobieta zmarła, ale gdy była już w agonii, napastnik odbył z nią stosunek płciowy.