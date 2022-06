Tory do megalotniska zniszczą ich domy. Gniew okażą teraz na wielkim proteście w Warszawie

W Warszawie na pewno będzie w poniedziałek Dariusz Grechuta z podzamojskiego Żdanowa. Jedna z projektowanych linii kolejowych, która miałaby łączyć lotnisko CPK z granicą z Ukrainą została zaplanowana na jego działce.

– Przecinałaby miejsce, gdzie jest moja firma, także to, gdzie stoi dom moich rodziców i mój nowy budowany. Planowałem się do niego wprowadzać w lipcu, ale jak w maju dowiedziałem się, co się święci, to wszystkie prace przerwałem –opowiada mężczyzna.

Mówi, że nie odda ani ojcowizny, ani swojego majątku. – Naprawdę zrobię co tylko będę mógł, ale nie oddam, nie pozwolę. Jak przyjadą do mnie, nie ręczę za siebie, poleje się krew – zapowiada Grechuta.

Takich jak on, wściekłych mieszkańców naszego regionu jest więcej.

– w samej gminie Zamość linie kolejowe planowane są w kilkunastu miejscowościach. Do Warszawy wybierają się w poniedziałek też mieszkańcy Izbicy, Krasnegostawu, Tomaszowa Lubelskiego i Bełżca. Przyjadą też ludzie z innych rejonów Polski. Będą nas tam tysiące. Nie da się nas nie zauważyć – mówi pan Dariusz.

Swoje dalsze działania przeciwko planom inwestycyjnym rządu protestujący z gminy Zamość zapowiadali już podczas swojej pierwszej pikiety zorganizowanej 10 czerwca. Miała być przygrywką do dalszej walki.