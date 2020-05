Pogoda na najbliższe dni w woj. lubelskim. W Zamościu spadł śnieg [wideo]

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W czwartek w woj. lubelskim temperatura maksymalna do 13-15 st. C. Jak podaje IMGW gdzieniegdzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Noc znowu bardzo zimna, temperatura od 0 do 2 st. C, ale lokalnie możliwe przymrozki do -2 st. C.

W piątek cieplej, temperatura maksymalna od 15 do 17 st. C. Ma być też pogodnie.

W sobotę w Lublinie temperatura ok. 18 st. C. W całym regionie możliwe opady deszczu i burze. W niedzielę jeszcze cieplej. W Lublinie przewidywana temperatura może sięgnąć 22 st. C. Zarówno w sobotę jak i niedzielę możliwe słabe opady deszczu.

Znacznie chłodniej zrobi się na początku przyszłego tygodnia. W poniedziałek temperatura ma spaść do 10 st. C. Będzie też więcej chmur.