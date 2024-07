Proces małżeństwa oszustów. Oskarżeni do sądu nie przyszli

Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu w kwietniu. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na poniedziałek, 15 lipca. Oboje małżonkowie dobrze wiedzieli, że powinni się tego dnia stawić. Ale nie dojechali, a reprezentujący Agnieszkę H. adwokat nie potrafił wyjaśnić, dlaczego jego klientka jest nieobecna.

Stawił się prokurator, a także kilkoro z licznej grupy poszkodowanych, z których część będzie w procesie występować jako oskarżyciele posiłkowi.

Przypomnijmy, że „mózgiem” przestępczego procederu była Agnieszka H. To ona w Tomaszowie Lubelskim miała zarejestrowaną Kancelarię Finansowo-Prawną (mimo sądowego zakazu wykonywania zawodu pośrednictwa finansowego) i reklamowała się, jako osoba pomagająca w uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. W kilkudziesięciu umowach, które zawarła z klientami, jak ustalili śledczy, znajdowały się zapisy o wynagrodzeniu za napisanie biznesplanu i o pobieranych za to zaliczkach, ale też zobowiązanie do zwrotu pieniędzy, gdyby wnioski nie zostały ostatecznie pozytywnie rozpatrzone.

Według prokuratury kobieta świadomie wprowadzała ludzi w błąd, bo nie zamierzała wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Pozorowała wypełnianie i składanie wniosków lub też składała je po terminie albo z brakami formalnymi. W akcie oskarżenia podano, że wszyscy poszkodowani w wyniku 49 umów podpisywanych w Tomaszowie Lubelskim, Chełmie, Biłgoraju i Rzeszowie z małżonkami (Krzysztof H. współdziałał z żoną przy podpisaniu kilku umów) stracili łącznie prawie 385 tys. zł.

W trakcie śledztwa małżonkowie do winy się nie przyznali, nikomu też pieniędzy nie zwrócili. Nie wiadomo jak będą się tłumaczyć przed sądem. W procesie zarządzona została przerwa. Kolejna rozprawa w sierpniu. Być może na niej Agnieszka H. i jej mąż się pojawią.

Kobiecie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Krzysztof H. ma odpowiadać za pomocnictwo.