Przeciwnicy CPK znów wychodzą na ulicę. Będzie protest w Zamościu

Wywłaszczenia, tunel pod Zamościem i szprycha. Ujawniają plany na tory do CPK

W Bełżcu mogą odetchnąć - tory szybkiej kolei ominą wieś. Mieszkańcy innych miejscowości na trasie tzw. 5 szprychy od Centralnego Portu Komunikacyjnego do granicy z Ukrainą wciąż jednak nie wiedzą, który z wariantów przebiegu linii zostanie wybrany. I nadal są pełni obaw co do tego, jakie pieniądze dostaną, gdy dojdzie do wywłaszczeń.