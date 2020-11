Szykują się zmiany nad Stawami Echo. W tym sezonie turystów było więcej niż zwykle

Epidemia rozmnożyła turystów

Zmiany wprowadzane z myślą o turystach są istotne, bo tych w RPN jest dużo. W tym roku, choć był to także dla parku rok szczególny, było bardzo dużo ludzi. Jak zauważają pracownicy, nawet może więcej niż zwykle.

– Nie mamy jeszcze oficjalnych danych, rok się nie skończył, ale tak przypuszczamy. W parku są czujniki monitorujące, które pozwalają na dość precyzyjne oszacowanie ruchu turystycznego. Większa liczba turystów to jedno. Widać zmianę sposobu wypoczynku. Z wielkim zadowoleniem obserwuję powrót do turystyki wędrownej. Widać ludzi z plecakami, którzy tak jak przed laty, organizują sobie rajdy. Pojawili się rowerzyści, ale tacy, którzy mają sakwy przy rowerach. To znaczy, że pokonują dłuższą trasę. U nas są tranzytem dwa, trzy dni, oglądają, zwiedzają i jadą dalej. No i kampery. W tym roku widziałem ich chyba więcej niż w sumie przez wszystkie poprzednie lata. Dla nas to bardzo ciekawe, bo musimy pomyśleć o zmianie oferty i dostosować nasze działania do innej aktywności osób, które do nas trafiają – mówi wicedyrektor RPN, który dodaje, że aktywne formy wypoczynku, czyli kajaki, nordic walking, rowery są coraz popularniejsze już od kilku lat.

Auto! Nie autokar

Najbardziej zdaniem pracowników parku negatywne skutki pandemii odczuł Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, który miał 70 proc. mniej odwiedzających. Zwykle do parku przyjeżdżało rocznie od 500 do 700 wycieczek. Najwięcej w maju, we wrześniu i październiku. W tym roku ich nie było, bo to przyjeżdżali przede wszystkim uczniowie.

Ale za to dopisali turyści, którzy wypoczywali rodzinnie, pojawiając się głównie w weekendy. Prawdziwe tłumy były w weekendy majowe, w długi weekend czerwcowy (Boże Ciało) oraz w czasie wakacji. To oni z nadwyżką zrekompensowali statystyczny brak wycieczkowiczów.