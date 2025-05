To już 50 lat. Zamojskie Lato Teatralne wkrótce. Znamy program

Zamojskie Lato teatralne 2025 zacznie się 22 czerwca i potrwa do 6 lipca. Tegoroczna edycja ma być wyjątkowa.

Całość odbywać się będzie pod hasłem "Małe ojczyzny", a inauguracja spektaklem, tradycyjnie odbędzie się na Rynku Wielkim. Podczas otwarcia wystąpić mają... zespoły folklorystyczne!

"O tradycjach Kurpiów opowie Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" z Myszyńca a o tradycjach Zamojszczyzny... Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" - zapowiadali już jakiś czas temu organizatorzy. Zdradzili wóczas również, że do udziału w jubieluszowej imprezie zaproszono aktorów pochodzących z Zamościa. To oni na zakończenie festiwalu zaprezentują spektakl w oparciu o twórczość zamościanina Piotra Szewca.

Część spektakli, jak to z reguły bywało, będzie biletowana. Wejściówki pojawią się w sprzedaży na początku czerwca. I do połowy miesiąca będą dostępne w promocyjnych cenach.

A w czwartek Zamojski Dom Kultury przekazał już szczegóły programu ZLT 2025.

22 czerwca godz. 21.30 Rynek Wielki - bilet: 10 zł

TRADYCJA KURPIU, TRADYCJA Zespół Folklorystyczny "Kurpiowszczyzna" i ZAMOJSZCZYZNA W OBRZĘDZIE Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”

Tradycja Kurpiu, tradycja - widowisko pisane obrazami, pieśniami i tradycyjnymi instrumentami, ubrane w słowną opowieść, inspirowane barwnym folklorem kurpiowskim, które wychodzi poza ramy teatru obrzędowego, wprowadzając nowe postacie i sceny. Łączy przeszłość i teraźniejszość, zarówno w treści, jak i w formie.

Zamojszczyzna w obrzędzie - grupy dorosłych oraz kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” zaprezentują elementy widowiska wokalno-tanecznego „ Kośnicy nie stójcie” nawiązującego do obchodów dożynek. Będą to: „frycowanie” – czyli wyzwalanie chłopaka na parobka i przyjmowanie go do grona kosiarzy oraz frywolny obrzęd żniwiarski zwany „Złodziejem”. Całość uzupełnią przyśpiewki i tańce regionu zamojskiego.

24 czerwca godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury wiek: 16+ - bilet: do 16.06 - 35 zł – od 17.06 – 50 zł

BIEDERMANNOWIE Teatr Powszechny w Łodzi

Historia rodziny Biedermannów – przemysłowców, którzy współtworzyli miasto Łódź. Rodzinę poznajemy w momencie granicznym - skrajnie tragicznym. W sytuacji, w której Bruno Biedermann wobec wkroczenia Armii Czerwonej do Łodzi i przejęcia przez Sowietów pałacu rodziny podejmuje decyzję o zabiciu żony, córki i siebie.

25 czerwca godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury - bilet: do 16.06 – 20 zł, od 17.06 – 30 zł

KSIĄŻĘ Z PAPIERU monodram Patryka Pawelca

Patryk Pawelec w roli Wędrowca zabiera widzów w poetycką podróż śladami Józefa Czechowicza – lubelskiego poety, fotografa, regionalisty oraz dziennikarza, odkrywając ważne, choć mniej znane wydarzenia z jego życia.

26 czerwca godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury wiek: 15+ - bilet: do 16.06 – 20 zł, od 17.06 – 30 zł

10 GODZIN W LINII PROSTEJ DO DOMU Gdański Teatr Szekspirowski

Bohaterki sztuki pochodzą z Białorusi, poznają się i spotykają regularnie na plaży w Gdańsku. Rozmawiają, dzielą się swoimi przeżyciami, śmieją i wzruszają do łez. Kulisy budowania życia w Gdańsku, próby przystosowania się do innego miejsca i nowych ludzi, jednak z ciągle towarzyszącą Białorusią; z nostalgią, tęsknotą, ale też traumą.

28 czerwca godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury - bilet: do 16.06 - 35 zł – od 17.06 – 50 zł

BAJTLE Teatr Naumiony w Ornontowicach

Spektakl jest swoistym manifestem, (do)świadczeniem i (za) świadczeniem o istnieniu mniejszości Ślązaczek i Ślązaków. To historia o młodym pokoleniu Górnego Śląska, które ze wszystkich sił stara się wyrwać z narzuconego im planu na życie.

29 czerwca godz. 21.30 Rynek Wielki wiek: 12+ - bilet: 10 zł

WODEWIL WARSZAWSKI Teatr Pijana Sypialnia z Warszawy

W pierwszej części spektaklu przeniesiemy się do Warszawy z lat 70. Barnaba Fafuła z żoną i córkami przyjeżdża do stolicy. Cel podróży: wydanie córek za mąż. W drugiej części widowiska znajdziemy się we współczesnej Warszawie, a konkretnie w światku „menadżerów” i celebrytów oferujących sukcesy i kariery artystyczne. Twórcy przykładają do tych kabaretowych scen krzywe zwierciadło, ale może to lustro nie jest całkiem krzywe?

1 lipca godz. 19.00 Zamojski Dom Kultury wiek: 16+ - bilet: do 16.06 - 35 zł – od 17.06 – 50 zł

TĘSKINIĘ ZA DOMEM Teatr Powszechny w Radomiu

Spektakl jest wnikliwą i pełną czułości refleksją o rodzinie, dotkniętej skutkami transformacji ustrojowej. Radosław B. Maciąg, autor i reżyser wywodzący się z podradomskich Pionek, na podstawie własnych doświadczeń kreśli wielopokoleniowy obraz mieszkańców post-robotniczego miasta, próbujących odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

3 lipca godz. 21.30 Park Miejski (przy Kojcu) - wstęp wolny

MATECZNIK Teatr Łątek w Supraślu

Krzysztof Zemło, reżyser, mówi o spektaklu, że jest on poniekąd filozoficzny, mający za zadanie wzbudzić w odbiorcy próbę przemyśleń o naszym życiu, o tym jak to co mamy jest unikalne, o relacjach które zawieramy.

6 lipca godz. 21.30 Rynek Wielki - wstęp wolny

ZNAKI SZCZEGÓLNE Spektakl jubileuszowy w wykonaniu artystów pochodzących z Zamościa

Spektakl inspirowany twórczością Piotra Szewca

teatr słowa | muzyka | obraz | pamięć

W ramach jubileuszowej, 50. edycji Zamojskiego Lata Teatralnego powstaje spektakl będący hołdem dla miasta - jego miejsc, cieni, milczenia i pamięci. To poetycka podróż przez nieoczywiste warstwy czasu, w której rzeczy codzienne - ulice, przedmioty - stają się kluczami do opowieści głęboko zakorzenionej w Zamościu.

50 ZLT towarzyszą:

Projekcja filmu SKRZYŻOWANIE. Spotkanie z Janem Englertem. 23 czerwca godz. 18:00 Sala kinowa od A do Z w Zamojskiej Akademii Kultury, ul. Akademicka 8 - Bilety w Kinie Stylowy, cena: 25/22 zł

Konkurs na Sztukę Teatralną SZUKAMY POLSKIEGO SZEKSPIRA - 6 lipca Rynek Wielki

Wystawa obrazów HENRYKA SZKUTNIKA do wierszy PIOTRA SZEWCA.

Bilety dostępne w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury oraz online: https://zdk.zamosc.pl/page/16/kup-bilet.html w sprzedaży od 2 CZERWCA 2025r. Karnet w cenie: 130 zł dostępny w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury od 2 czerwca 2025 r., od 17.06 – 180 zł.