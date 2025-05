W poszukiwaniu skrzatów. Konkursy, gdy i zabawy dla dzieci

Impreza jest przygotowywana przez Tomaszowski Dom Kultury, świętujący w tym roku swoje 60-lecie. Dlatego najbliższy Dzień Dziecka (1 czerwca) będzie w mieście wyjątkowy, zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe.

- Stworzyliśmy wioskę skrzatów, które rozbiegły się po całej okolicy. Zadaniem dzieci będzie odnalezienie 60 drewnianych figurek skrzatów przygotowanych przez nas. Każdy znalazca będzie mógł go zabrać ze sobą do domu. Dzieci otrzymają także książeczki z bajkami o skrzatach rozrabiających w Tomaszowskim Domu Kultury, do której same wykonały ilustracje - zachęca Ewa Monastyrska z TDK.

Ale to jeszcze nie jest koniec atrakcji przygotowanych dla najmłodszych z okazji ich święta. W programie (impreza zaczyna się o godz. 14) także przejazd kucykami, spotkanie ze skrzatem sołtysem, zwiedzanie skrzacich domków, malowanie na dużym formacie, malowanie domu skrzata plastyka, robienie bransoletek, chodzenie na szczudłach, biegi w worki, konkursy rodzinne z nagrodami, rzut do celu i wiele innych atrakcji.

- Stawiamy na naturę i brak plastikowych atrakcji. Dzieci będą mogły odkryć zabawy, w które bawili się ich rodzice i dziadkowie, a przede wszystkim odpoczną od ekranów. Obecna będzie także Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej, którzy przebrani za skrzaty będą wypiekać podpłomyki, uczyć obsługi żarna i inne dawne zwyczaje. W wydarzenie zaangażowała się także grupa My Kobiety TL zrzeszająca panie z Tomaszowa Lubelskiego oraz Centrum Aktywizacji Seniora, którzy poprowadzą zabawy. Panie upiekły słodkości, które będą rozdawane dzieciom oczywiście za darmo - zapowiada Monastyrska.

Wioska skrzatów ma być alternatywą do innych popularnych imprez plenerowych dla dzieci. Więc uprzedzamy, że nie będzie dmuchańców i plastików.