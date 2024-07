To się powtarza co roku. Popularne kąpielisko zamknięte z powodu bakterii

Dotyczy to zalewu w Krasnobrodzie, jednego z najpopularniejszych w czasie wakacji kąpieliska na Roztoczu. Od środy obowiązuje tam zakaz kąpieli. Na jak długo? Aż sytuacja wróci do normy, a woda będzie nadawała się do tego, by do niej wchodzić.

Jednak wygląda na to, że nie nastąpi to zbyt szybko, bo kolejne badanie jest planowane dopiero na 22 lipca.

Niestety, tego rodzaju zanieczyszczenia na tym akwenie zdarzają się właściwie co roku. Również w ubiegłe wakacje zalew w Krasnobrodzie był zamykany z powodu bakterii coli.

Przypomnijmy, że z tego samego powodu do wczoraj zakaz kąpieli obowiązywał również w Natalinie niedaleko Chełma. Jednak po kolejnym przebadaniu wody,kąpielisko zostało ponownie otwarte.

Dane na temat kąpielisk w całej Polsce można znaleźć w internetowym serwisie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Są uaktualniane na bieżąco.