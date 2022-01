Dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej dziękuje pielęgniarkom. Pyta czy związek nie popełnił błędu

"Ze zrozumieniem przyjąłem informację o odwołaniu przez Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych dwugodzinnej akcji strajkowej, zaplanowanej na dzień dzisiejszy. W mojej ocenie zwyciężył rozsądek i za tak odpowiedzialną postawę chciałbym, w imieniu Pacjentów i Dyrekcji Szpitala, podziękować pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym zatrudnionym w Szpitalu" – czytamy w oświadczeniu Piotra Mateja, dyrektora szpitala przy Kraśnickiej.

Dzisiejszy strajk miał polegać na odejściu pielęgniarek i położnych od łóżek pacjentów na dwie godziny. Miał się rozpocząć o godzinie 9. Pielęgniarki domagają się wypłaty zaległych podwyżek.

W piątek dyrektor szpitala Piotr Matej zaapelował o zaniechanie tej formy protestu. W niedzielę po południu związek zawodowy pielęgniarek i położnych przychylił się do tej prośby. "Związek zawodowy wyraża również chęć do kontynuowania dialogu mediacyjnego w dobrej wierze i duchu poszanowania obydwu stron" – oświadczyli przedstawiciele związku.

Dyrektor szpitala przy al. Kraśnickiej w przesłanym dziś oświadczeniu sugeruje, że odwołanie strajku może mieć związek jeszcze z czymś innym: "Mam tylko nadzieję, że to właśnie troska o pacjenta i sytuacja epidemiczna legła u podstaw odwołania protestacyjnej akcji strajkowej, a nie błędy formalne wymagań co do jej ogłoszenia, niweczące legalność działań Zarządu związku" – dodaje Matej.