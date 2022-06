Rząd chce kupić po karetce dla każdej gminy w Polsce. Specjaliści zwracają uwagę na inny problem

Plusy ze współpracy ze strażakami widzi także dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.

– W ratownictwie medycznym jest coś takiego jak łańcuch przeżycia. Pierwsza pomoc to pierwsze jej ogniwo. To pole do działania dla strażaków i innych osób, które przeszły kursy pierwszej pomocy – mówi Zdzisław Kulesza. I dodaje, że nie wszędzie karetka pogotowia jest w stanie dojechać w kilka minut. Tutaj widzi rolę dla strażaków z lokalnych OSP, którzy są niekiedy bliżej miejsc zdarzeń i już teraz udzielają pierwszej pomocy. – Wsparcie w tym zakresie poprawia efektywność działania systemu – uważa.

Z Dariuszem Grudą, przewodniczącym Polskiego Związku Ratowników Medycznych rozmawiam kiedy jego zespół ma chwilę przerwy na tankowanie karetki. – Jest dopiero godzina 10, a już mieliśmy pięć interwencji. Z powodu upałów pojawia się znacznie więcej zasłabnięć – przyznaje Gruda. On również docenia wsparcie strażaków z umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Strażacy mogą tamować krwotoki, coraz więcej jednostek OSP ma w swoich zasobach przenośne defibrylatory. – Wystarczy podpiąć taki defibrylator, a następnie rozpocząć reanimację do czasu przyjazdu wykwalifikowanego zespołu. To się sprawdza – uważa Dariusz Gruda.

Jednak dodaje, że pomysł wyposażania każdej gminy w kosztującą setki tysięcy złotych karetkę, niekoniecznie rozwiąże wszystkie problemy. – Bo karetka nie ratuje, tylko ratownik medyczny – podkreśla.

Potwierdzają to statystyki. – Jeśli spojrzeć na liczbę karetek do liczby mieszkańców to jesteśmy na jednym z wyższych miejsc w Europie. Problemem jest lepsze ich dysponowanie i wykorzystywanie do właściwych przypadków. A nasze karetki niestety łatają dziury systemu ochrony zdrowia – dodaje prof. Adam Nogalski. Chodzi mu o sytuacje, w której pacjent w lżejszym stanie zdrowia, ale nie mogąc otrzymać pomocy gdzie indziej, wzywa karetkę.

Projekt ustawy trafił teraz do prac w Sejmie. Szczegóły mają być znane po wakacjach.