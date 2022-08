10 najczęściej popełnianych błędów podczas odchudzania - dietetyk Magdalena Borek z poradni Dobry Dietetyk radzi jak ich uniknąć

Złe podejście do tematu diety - nastawienie wewnętrzne i brak wiedzy

Wszystko zaczyna się w głowie i dotyczy to również odchudzania. Brak świadomości żywienia i rozumienia potrzeb własnego organizmu, za czym idą często złe nawyki żywieniowe, to główne źródło wszelkich problemów zdrowotnych. Rozpoczynając proces odchudzania bez znajomości tematu i konsultacji ze specjalistą, efekty mogą nie być zadowalające, przez co może pojawić się frustracja i brak motywacji. Warto najpierw poznać podstawy odchudzania i zdrowego odżywiania, aby uniknąć takich sytuacji.

Brak cierpliwości i wytrwałości w działaniu

Rozpoczynając pracę nad swoją sylwetką, trzeba sobie uświadomić, że nie możemy liczyć na natychmiastowe efekty. Nie jest sztuką szybko schudnąć, a zrobić to skutecznie, dlatego w całym procesie należy uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość. Tylko w taki sposób można osiągnąć pożądany efekt.

Brak motywacji wewnętrznej

Zdarza się, że przez brak motywacji porzucamy początkowe założenia i przestajemy stosować dietę oraz ćwiczenia. Należy jednak pamiętać, że tym sposobem oddalamy samych siebie od celu, a problemy z nadwagą i zdrowiem mogą się tylko pogłębiać. Z czasem powrót do prawidłowych nawyków i odzyskanie zdrowia może być nie tylko trudniejszy, ale też kosztowniejszy.

Zajadanie emocji

Szukanie ujścia emocji w kaloriach to częste i zgubne zjawisko. Stres może powodować, że bez opamiętania zajadamy się ciasteczkami i cukierkami, a to oczywiście nie pozostaje dla organizmu obojętne. W takich sytuacjach warto przeanalizować kiedy dokładnie zaczynamy się najbardziej objadać oraz co przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Dobrym pomysłem jest też skorzystanie z pomocy specjalisty, aby dojść do źródła i zwalczyć mechanizm, który może być dla nas destrukcyjny.







Zwiększając swoją świadomość żywienia i utrwalając w sobie cierpliwość, dążenie do celu nie może się nie udać. Zaczerpnięcie pomocy dietetyka może być świetnym początkiem, dzięki któremu zrozumiemy funkcjonowanie własnego organizmu, osiągając w końcu długotrwałe i satysfakcjonujące efekty.