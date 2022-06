17 czerwca 2022 Centrum Spotkania Kultur

Kabaret Młodych Panów „To jest chore!”

Już niebawem czeka nas wspaniała rozrywka na żywo w wykonaniu Kabaretu Młodych Panów. Zapraszamy 17 czerwca 2022 do Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbędzie się rejestracja DVD ich programu „To jest chore!”.

Kabaret Młodych Panów w 2-godzinnym programie ukazuje kwestie społeczne, z którymi spotykamy się na co dzień. Program mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.

Centrum Spotkania Kultur, godzina 19:00

• biletyna.pl,

• kupbilecik.pl,

• kabaretowebilety.pl,

• biuro Agencji Artystycznej Kereza ul. Zamojska 33/21

Wszelkie informacje o tym wydarzeniu dostępne są na Facebooku’u: https://fb.me/e/1PoRzHo38