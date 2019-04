5 najważniejszych faktów dotyczących witaminy C - czy możliwe jest jej przedawkowanie?

1. Czym w istocie jest witamina C?

2. Witamina C to nie lek na przeziębienie

3. Czy witamina C lewoskrętna ma właściwości lecznicze?

4. Dawkowanie witaminy C

5. Czy możliwe jest przedawkowanie witaminy C?

Witamina odporności - ale czy na pewno?

Witamina C to kwas askorbinowy, czyli związek, który hamuje proces starzenia się skóry. Ma ona również korzystny wpływ na funkcjonowanie układu krążenia człowieka. Przyjmowanie witaminy C zalecane jest dla sportowców, ale i dla osób o obniżonej odporności, w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Uzupełnianie poziomu witaminy C jest niezbędne u człowieka, ponieważ witamina ta bierze udział w produkcji kolagenu. Prócz tego jest niezbędna dla prawidłowego wchłaniania żelaza i w przebiegu wielu procesów biochemicznych.

Czy witamina C chroni przed grypą i przeziębieniem?

To mit! Witamina C pomimo swojej sławy jako środek wzmacniający odporność, wcale nie leczy przeziębienia. Pogląd ten został obalony przez lekarzy już w 2007 roku, ale wielu go powiela. Przeprowadzono szereg badań, które miały wykazać, czy witamina C pozwala na zmniejszenie częstotliwości zachorowania i czas trwania objawów w przebiegu grypy i przeziębienia. Niczego takiego nie potwierdzono. Za to rzeczywiście regularne przyjmowanie witaminy C pozwala zmniejszyć ryzyko przeziębienia nawet o połowę. Nie chroni ona jednak w żaden sposób zdrowia pacjenta, gdy już zachoruje.

Słowo o witaminie C lewoskrętnej

Nie jest też prawdą, że najzdrowsza dla człowieka jest witamina C lewoskrętna. To jedynie chwyt marketingowy, gdy w rzeczywistości witamina C, czyli kwas L-askorbinowy jest prawoskrętna. L w nazwie kwasu błędnie utożsamiane jest z lewoskrętnością.

Jak dawkować witaminę C?

Prawidłowe dawki witaminy C w codziennej diecie człowieka powinny być dopasowane do wieku i masy ciała, a także trybu życia człowieka. Niedopasowanie dawek powoduje, że witamina C przestaje się wchłaniać. Przyjąć należy, że dorosły człowiek powinien przyjmować dziennie 1 mg witaminy C na 1 kg masy ciała, a dziecko - dwukrotnie więcej. Nie powinno się przy tym przekraczać 1000 mg witaminy C dziennie.

Przedawkowanie witaminy C

Ciekawostką jest to, że istnieje ryzyko przedawkowania witaminy C, jeśli przyjmuje się zbyt wysokie dawki tego składnika. Przedawkowanie witaminy C powoduje zwiększenie wydalania szczawianów i sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych. Pacjent może cierpieć na biegunkę. Dlatego warto racjonalnie suplementować witaminę C.

