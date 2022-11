Ambasadorzy Funduszy Europejskich

Bez samorządów sukces byłby niemożliwy

Tytuły trafiły do samorządów, które najefektywniej korzystały z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. – Tą nagrodą chcemy podkreślić wpływ unijnych dotacji na rozwój lokalnych społeczności, a także znaczenie wartości europejskich, takich jak: samorządność, solidarność, wiarygodność i współpraca – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. – Inwestycje unijne widzimy na co dzień. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie samorządowcy, którzy potrafią skutecznie przygotowywać i realizować projekty, z których bezpośrednio korzystają mieszkańcy.

Laureaci

Nagrodzonych wyłoniła powołana przez marszałka Jarosława Stawiarskiego Kapituła, a jej werdykt poznaliśmy podczas uroczystej gali „Europejski Samorząd – Ambasador Funduszy Europejskich”. Wydarzenie było okazją do podziękowania wszystkim samorządowcom za ich ciężką pracę na rzecz regionu.

Kapituła wyłoniła laureatów w 5 kategoriach tematycznych. W każdej z nich oprócz laureata wyróżnione zostały jeszcze dwa inne samorządy. Poznajmy zwycięzców:

Rewitalizacja

Ambasador Funduszy w tej kategorii to miasto Radzyń Podlaski za projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”. Wyróżnienie uzyskały: Tomaszów Lubelski oraz Gmina Miejska Świdnik (na zdjęciu od lewej stoją: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, burmistrz Świdnika Waldemar Jakson, poseł do Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek).

Środowisko

Ambasadorem Funduszy został Powiat Rycki za projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego”.

Wyróżnienia otrzymały: Gmina Fajsławice oraz Gmina Strzyżewice.

Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Ambasador Funduszy to Powiat Łukowski za projekt pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”.

Wyróżnienia otrzymały: Powiat Puławski oraz Gmina Nałęczów.

Włączenie społeczne i edukacja

Ambasador Funduszy Gmina Lublin za projekt pn. „Rozbudowa środowiskowego domu samopomocy >>Kalina<< w Lublinie”.

Wyróżnienia: Miasto Chełm oraz Gmina Wisznice.

Zdrowie i polityka senioralna

Ambasador Funduszy to Powiat Kraśnicki za projekt pn. „Za krokiem krok.

Wyróżnienia: Powiat Biłgorajski, Gmina Serokomla.

Wyróżnienie specjalne

Na szczególną nagrodę zasłużyła Gmina Jastków wraz siedmioma innymi samorządami. Doceniona została jako lider projektu partnerskiego na rzecz „Poprawy spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rewitalizację”. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Jabłonna, Gmina Strzyżewice, Gmina Konopnica, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Niemce, Gmina Lubartów, Gmina Piaski. Projekt partnerski jest przykładem dobrej praktyki współpracy samorządów.