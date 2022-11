Bezpieczna chwilówka – jak zaciągnąć?

Co to jest chwilówka?

Chwilówka to pożyczka pozabankowa, którą można zaciągnąć przez internet. Od pożyczek ratalnych różni ją przede wszystkim okres spłaty. W zależności od konkretnej oferty to od 30 do 61 dni. Pożyczoną kwotę spłaca się jednorazowo.

Na tle oferty banków chwilówki wyróżniają się znacznie mniejszą liczbą formalności. Wystarczy, że złożysz wniosek przez internet, podając podstawowe dane (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer telefonu). Weryfikacja tożsamości jest najczęściej przeprowadzana z wykorzystaniem przelewu weryfikacyjnego. Nie musisz stawiać się osobiście w placówce ani przesyłać dokumentów pocztą. W ten sposób oszczędzasz czas, a pieniądze możesz uzyskać nawet tego samego dnia.

Bezpieczna pożyczka pozabankowa – czyli jaka?

Chwilówki online mogą być użyteczną pomocą w obliczu nagłych potrzeb finansowych. Należy jednak pamiętać, aby korzystać tylko z ofert sprawdzonych podmiotów. Czym tak naprawdę jest bezpieczna pożyczka?

Przed skorzystaniem z oferty konkretnego podmiotu, zweryfikuj, czy pożyczkodawca jest wiarygodny.

– Polski Związek Instytucji Pożyczkowych reprezentuje blisko 80 procent rynku pożyczek pozabankowych w Polsce. Jego członkowie muszą spełnić najwyższe standardy biznesowe i etyczne – podkreśla ekspert VIVUS. – Związek weryfikuje każde zgłoszenie. Dzięki temu masz pewność, że pożyczkodawca w nim zrzeszony jest w pełni rzetelny – dodaje ekspert.

Rejestr instytucji pożyczkowych prowadzi również Komisja Nadzoru Finansowego. Tego typu firmy nie są nadzorowane przez KNF, jednak wpis potwierdza, że na dzień jego dokonania podmiot spełniał ustawowe wymogi.

Każda firma pożyczkowa musi jasno przedstawiać warunki oferty. Konieczność podawania RRSO (Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania) w przekazach reklamowych czy wymóg udostępniania do wglądu wzoru umowy sprawia, że jesteś w stanie zweryfikować główne postanowienia umowne i ustalić, jaki będzie całkowity koszt finansowania. Bezpieczna pożyczka to produkt, który jest oferowany przez wiarygodny podmiot, a jego warunki są znane i nie budzą wątpliwości.

Gdzie najlepiej zaciągnąć chwilówkę?

Weź chwilówkę przez internet, za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy, który cieszy się renomą na rynku. Dzięki temu możesz zawrzeć umowę pożyczki pozabankowej bez wychodzenia z domu i otrzymać środki na wskazany rachunek bankowy.

W wyborze korzystnej oferty chwilówki online pomogą ogólnodostępne rankingi. Pamiętaj, aby porównywać pożyczki o tych samych parametrach w zakresie kwoty finansowania czy okresu spłaty. W ten sposób obiektywnie ustalisz, który produkt jest najkorzystniejszy.

Jak bezpiecznie korzystać z chwilówek?

Chwilówki są produktami bezpiecznymi i chętnie wybieranymi przez polskich pożyczkobiorców. Oprócz weryfikacji firmy pożyczkowej pamiętaj również o innych aspektach.

Sprawdź, jakie są całkowite koszty pożyczki. Odsetki to jedynie ich część. RRSO – czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – określa koszty, które poniesiesz w związku z zaciągnięciem chwilówki. W jego skład w zależności od tego, z jakim produktem mamy do czynienia, wchodzą m.in.:

oprocentowanie,

prowizja,

ubezpieczenie,

opłata przygotowawcza,

marża.

Jest to więc obiektywny wskaźnik kosztów, jakie poniesiesz w związku z zawarciem umowy. Upewnij się jedynie, że podczas jego obliczania podmiot wziął pod uwagę wszystkie opłaty – również te, które różnią się nazwą od powyższych.

Zapoznaj się z umową pożyczki. Wzór powinien być udostępniony na Twoją prośbę. Odmowa przesłania dokumentu powinna wzbudzić czujność. Przeczytaj dokładnie umowę pożyczki i sprawdź, czy są w niej zapisy, które budzą Twoje wątpliwości. Tak zwane klauzule niedozwolone to treści, które rażąco naruszają interesy konsumentów. Jeśli masz podejrzenie, że określony zapis ma taki charakter, dokładnie go przeanalizuj i nie podpisuj umowy pochopnie.

Upewnij się również, że będziesz w stanie spłacić pożyczkę w terminie. Jeśli masz co do tego wątpliwości, lepiej zaczekać ze złożeniem wniosku. Warunków umowy pożyczki pozabankowej trzeba przestrzegać. Ewentualne przedłużenie okresu spłaty jest możliwe tylko, jeśli taka możliwość była ustalona na początku bądź zgodę w tym przedmiocie wyrazi pożyczkodawca. Wiąże się również zazwyczaj z dodatkowymi kosztami.

Chwilówki są znanym produktem, z którego korzystają tysiące Polaków. W ostatnich miesiącach pożyczki pozabankowe biją rekordy popularności. Jeśli korzystasz z usług sprawdzonych pożyczkodawców, nie musisz obawiać się problemów. Pamiętaj, aby za każdym razem przed zawarciem umowy dokładnie przeanalizować jej warunki. Dzięki temu z góry dowiesz się, jakie będą całkowite koszty skorzystania z finansowania.