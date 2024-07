Brakuje ci wrażeń? O tych audiobookach długo nie zapomnisz

„Dystopia” Vincenta V. Severskiego. Dla fanów szpiegowskich historii

Vincent V. Severski jest dobrze znany ze swoich wciągających, pełnych intryg i tajemnic powieści szpiegowskich. Tym razem autor ponownie nie zawiódł swoich fanów, o czym świadczy między innymi średnia ocen użytkowników w serwisie Audioteka. „Dystopia” zdobyła aż 4,9/5 gwiazdek. Za co? Za niespodziewane zwroty akcji, enigmatyczne i polityczne wątki oraz bohaterów – Jerzego Kaziurę, Konrada Wolskiego czy Marcela Cichego. Przygotuj się na opowieść trzymającą w napięciu do samego końca, którą przeczyta dla ciebie Krzysztof Gosztyła.

Jeśli do tej pory nie znałeś twórczości Severskiego, to niech zachętą do przesłuchania „Dystopii” będzie fakt, że autor jest emerytowanym pułkownikiem polskiego wywiadu. Dzięki temu jak nikt innymi potrafi oddać klimat panujący w służbach.

Terry Hayes i „Pielgrzym”. Thriller, który zostaje w pamięci

Terry Hayes to scenarzysta, który ma na swoim koncie takie produkcje jak „Plan lotu” z Jodie Foster, „Z piekła rodem” z Johnnym Deppem czy „Godzina zemsty” z Melem Gibsonem. Jednak na filmach jego kariera się nie skończyła. Zamiast tego Hayes został również pisarzem, a spod jego pióra wyszły między innymi „Rok szarańczy” i „Pielgrzym”.

Druga powieść, która zadebiutowała na polskim rynku w 2024 roku, jest dostępna w formie audiobooka czytanego przez Jacka Rozenka. To obowiązkowa pozycja dla osób, którym podobał się „Homeland” czy „Dzień Szakala”. Międzynarodowa polityka, intrygująca tajemnica i wizja przerażającej zbrodni przeciwko ludzkości – po skończeniu audiobooka długo nie zapomnisz o tej historii.

Czy audiobooki są dla ciebie? Odkryj tysiące innych tytułów do przesłuchania

„Dystopia” i „Pielgrzym” to dopiero początek długiej, obejmującej dziesiątki tysięcy pozycji listy audiobooków, które możesz i powinieneś przesłuchać. Książki czytane przez lektorów lub autorów oraz audioseriale, które zdobywają coraz większą popularność, dają możliwość przemycenia rozrywki do dowolnej części dnia. Możesz słuchać ulubionych powieści podczas robienia śniadania, w drodze do pracy czy w trakcie treningu.

Do tego masz możliwość wyboru spośród różnorodnych gatunków literackich. Jeśli po sensacyjnych thrillerach będziesz mieć ochotę na coś lżejszego, to posłuchaj romansu, fantastyki, literatury pięknej czy poradnika z interesującej cię dziedziny.