Czy ubezpieczenie turystyczne jest konieczne?

Wycieczka z biurem podróży

Mogłoby się wydawać, że korzystając z usług biura podróży nie musimy zaprzątać sobie głowy dodatkowymi ubezpieczeniami turystycznymi. W rzeczywistości jednak warto się na nie zdecydować – chociaż organizator wycieczki ma obowiązek ubezpieczyć jej uczestników, nie ma żadnych regulacji prawnych określających np. koszty leczenia. Ponieważ polisa doliczana jest do ceny wycieczki, biura podróży zazwyczaj wybierają najtańszą opcję, która niekoniecznie zapewni pełną ochronę podczas urlopu. Zdarza się, że koszty leczenia za granicą okazują się znacznie większe niż te gwarantowane przez ubezpieczenie, a w efekcie turyści dużą część z nich muszą pokryć z własnej kieszeni. Sumy te nie należą do najniższych, dlatego nieszczęśliwy wypadek czy choroba i związany z nimi pobyt w placówkach medycznych mogą nie tylko zepsuć wyjazd, ale też okazać się wydatkiem znacznie przekraczającym nasze możliwości finansowe. Przed wyjazdem warto więc sprawdzić jaki zakres ochrony zapewnia nam wykupiona przez biuro podróży polisa i jeśli zajdzie taka konieczność – kupić ubezpieczenie dodatkowe.

Czy EKUZ wystarczy?

Wiele osób uważa, że podczas podróży po Europie w zupełności wystarczy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten wydawany jest bezpłatnie i na terenie Europy uprawnia ubezpieczonych turystów do korzystania z opieki medycznej, jaka w danym kraju dostępna jest jego obywatelom. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że w niektórych państwach pacjenci współfinansują służbę zdrowia, stąd warto przed wyjazdem sprawdzić do jakich bezpłatnych świadczeń uprawnia nas EKUZ. Pamiętajmy też, że koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej oraz transportu medycznego pacjenta do Polski musi on pokryć z własnej kieszeni, co często stanowi duży wydatek. Planując wycieczkę do któregoś z europejskich krajów rozsądnie będzie więc wykupić specjalne ubezpieczenie turystyczne Assistance Europa zapewniające ochronę w odpowiednim zakresie.

Dobre ubezpieczenie, czyli jakie?

Chociaż ubezpieczenie turystyczne podczas wyjazdów zagranicznych i podróży po kraju nie jest wymagane, zdecydowanie warto się na nie zdecydować. Jest to wydatek rzędu od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych, a zapewnia ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, oczywiście o ile wybierzemy odpowiednią ochronę. Obecnie firmy ubezpieczeniowe oferują zróżnicowane polisy, których zakres można dostosować do indywidualnych potrzeb. Przede wszystkim jednak warto zwrócić uwagę na koszty leczenia – zaleca się, aby w przypadku podróży po Europie wynosiły one co najmniej 20 000 EUR. Eksperci twierdzą jednak, że najrozsądniej jest wybierać ubezpieczenie na możliwie najwyższą kwotę, na jaką nas stać. Aby mieć pewność, że polisa zadziała również w razie nieszczęśliwego wypadku, można ją rozszerzyć. Wiele też zależy od tego jak zamierzamy spędzać czas podczas urlopu. Osoby planujące uprawianie sportów ekstremalnych powinny zadbać o dostosowaną do takich sytuacji polisę. Podobnie jest w przypadku turystów cierpiących z powodu chorób przewlekłych – dla zapewnienia pełnej ochrony warto, by uwzględniły ten fakt wybierając ofertę ubezpieczenia.

O czym pamiętać?

Wybierając ubezpieczenie należy szczegółowo zapoznać się z ogólnymi warunkami umowy, w których znajdziemy m.in. wyłączenia, a więc sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub pokrycia kosztów leczenia. Wśród nich wymienić można nie poinformowanie centrum alarmowego ubezpieczyciela o zaistniałym wypadku lub chorobie, brak faktur i innych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, o zwrot których możemy zgodnie z umową się ubiegać, czy też złamanie prawa. Warto je znać, aby wiedzieć w jaki sposób ubiegać się o odszkodowanie.