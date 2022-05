Czy warto przejść na dietę śródziemnomorską?

Jak wygląda dieta śródziemnomorska?

Kuchnia śródziemnomorska to bardzo obszerne pojęcie. Tak naprawdę każdy kraj basenu Morza Śródziemnego ma swoją unikalną kuchnię, da się jednak zauważyć kilka punktów wspólnych i to właśnie nim ten typ diety zawdzięcza swoją renomę. Charakterystyczne dla śródziemnomorskiej diety jest powszechne wykorzystywanie świeżych owoców i warzyw – trafiają one do każdego posiłku, chociaż w niewielkiej ilości, zaspokajając dzienne zapotrzebowanie na witaminy. Bardzo dużo spożywa się także ryb oraz owoców morza. Mięso najczęściej jest białe, drobiowe albo jagnięce.

Zamiast tłuszczów zwierzęcych używa się oliwy z oliwek, która dostarcza zdrowych kwasów tłuszczowych. Ważną częścią diety śródziemnomorskiej jest nabiał, a produkowane w tym regionie sery są nie tylko bardzo smaczne, ale też bogate w pełnowartościowe białko oraz ważne dla zdrowia mikroelementy. Kolejnym popularnym składnikiem śródziemnomorskich posiłków są rośliny strączkowe, dzięki czemu organizm otrzymuje mnóstwo błonnika, od którego zależy sprawna praca układu pokarmowego.

Czy dieta śródziemnomorska jest tucząca?

Walory odżywcze to jedno, ale czy rzeczywiście kuchnia śródziemnomorska pozwala utrzymać szczupłą sylwetkę? Włoskie potrawy często bazują na makaronie, a ten raczej średnio kojarzy się z dietetycznym jedzeniem. W rzeczywistości makaron nie jest aż tak tuczący, wystarczy jeść go właśnie z warzywami albo chudym mięsem, a nie ciężkim sosem. Spożywana codziennie oliwa również nie jest zagrożeniem dla wagi, bo to tak zwany dobry tłuszcz, który w rozsądnych ilościach, z warzywami i serem, jest wręcz wskazany dla zdrowia.

Ważną cechą kuchni śródziemnomorskiej jest to, że potrawy są gotowane albo pieczone – smażenia się unika. Nie ma też zwyczaju zagęszczania sosów i zup mąką lub śmietaną, co zmniejsza ich kaloryczność.

Gdzie kupować produkty do dań śródziemnomorskich?

Wiele składników można bez problemu dostać w każdym markecie, coraz częściej pojawiają się także specjalne działy z zagraniczną żywnością, co ułatwia zakup na przykład oryginalnego, włoskiego makaronu albo aromatycznych, tureckich przypraw. Dużym udogodnieniem są specjalistyczne sklepy internetowe, jak Harika, które sprowadzają oryginalne produkty spożywcze z Turcji oraz innych państw śródziemnomorskich. Niektóre towary można także samodzielnie kupić podczas zagranicznej wycieczki.

Nieco gorzej jest ze świeżymi owocami, warzywami, mięsem czy skorupiakami. Nie wszystkie gatunki sprowadza się do polskich sklepów lub dostępne są one wyłącznie w wersji przetworzonej, co wpływa na smak oraz wartości odżywcze gotowego posiłku. W takich sytuacjach warto pomyśleć o krajowych zamiennikach – będą one oczywiście smakować nieco inaczej, ale da się zachować oryginalną konsystencję oraz zdrowy sposób przygotowania potrawy.