Dobry oczyszczacz powietrza do dużego salonu

Część oczyszczaczy powietrza dostępnych na rynku dedykowana jest do zastosowań w małych pomieszczeniach np. sypialniach, gabinetach czy biurach. Urządzenia te cechują się wydajnością ok. 250 m3/h i nadają się do pomieszczeń o powierzchni do ok. 30 m2. Żaden z takich oczyszczaczy nie poradzi sobie z oczyszczaniem powietrza w pomieszczeniu większym np. powyżej 50m2. Co więc wybrać w przypadku gdy chcemy oddychać czystym powietrzem także w miejscach, gdzie spędzamy czas w ciągu dnia, wraz z całą rodziną, bawiąc się, oglądając telewizję czy jedząc posiłki?

Poniżej porównane zostaną trzy model oczyszczaczy powietrza, które idealnie nadają się do zastosowania w dużych przestrzeniach otwartych salonów czy jadalni.

Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G60EUW

Oczyszczacze powietrza Sharp wyposażone są w zaawansowane jonizatory opatentowanej technologii Plasmacluster, które przyczyniają się do usuwania stałych (pyły, kurz i alergeny) i gazowych (lotne związki organiczne, brzydkie zapachy) zanieczyszczeń powietrza, a także skutecznie zwalczają unoszące się w powietrzu bakterie i wirusy. Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G60EUW charakteryzują się wydajnością 408 m3/h, co sprawia, że zda egzamin w pomieszczeniach o powierzchni do 50 m2. Oczyszczacze powietrza Sharp serii KC-G zostały wyposażone w bardzo wydajne ewaporacyjne nawilżacze powietrza. Posiadają one także zaawansowany system 6 czujników, który pozwala na w pełni automatyczną pracę oczyszczacza, nie tylko poprzez dostosowanie wydajność do stopnia zanieczyszczenia powietrza (czujnik PM2.5, kurzu, nieprzyjemnego zapachu), ale także, do przebywających w pomieszczeniu osób (czujnik ruchu). Automatyczną pracą nawilżacza sterują czujniki temperatury oraz wilgotności powietrza. Oczyszczacz wyposażony jest także w czujnik światła regulujący natężenie oświetlenia wyświetlacza.

System filtracji oczyszczacza Sharp KC-G60EUW oparty jest na filtrze HEPA H13 o bardzo wysokiej skuteczności oraz filtrze węglowym z sekcją żelu krzemionkowego pozwala bardzo skutecznie usunąć z powietrza najgroźniejsze “smogowe” zanieczyszczenia, łącznie ze związkami siarki i azotu. Według zapewnień producenta wszystkie filtry zastosowane w urządzeniu powinny wystarczyć nawet na 10 lat. Oczyszczacz powietrza Sharp KC-G60EUW posiada także kilka predefiniowanych funkcji dodatkowych, dzięki którym m.in. doskonale radzi sobie z pyłkami, jest w stanie skutecznie „odświeżyć” garderobę i tapicerowane meble lub przygotować powietrze w pomieszczeniu dla bardziej komfortowego snu.