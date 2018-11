Fundusze Europejskie wspomagają lubelską przedsiębiorczość

Start-up na start

Panią Kasię i panią Magdę łączą dwie rzeczy. Po pierwsze, odkąd założyły własną działalność, robią to, co lubią. Po drugie – obydwie wzięły udział w konkursie Start-up na start organizowanym w ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do konkursu razem z nimi zakwalifikowało się łącznie 40 osób. W pierwszej kolejności czekało na nie szkolenie, które miało pomóc w stworzeniu dobrego i szczegółowego biznesplanu. Potem pozostało już tylko jego wdrożenie – na utworzenie przedsiębiorstwa i wyposażenie go w niezbędny sprzęt każdy uczestnik otrzymał ponad 23 tysiące złotych dotacji. To jednak nie jedyna forma wsparcia, jakie organizatorzy przygotowali dla uczestników – przez rok na ich konta będzie wpływać 980 złotych miesięcznie na bieżące prowadzenie działalności. To tak zwane wsparcie pomostowe, którego celem jest ułatwienie utrzymania się na rynku w pierwszym okresie działalności – pieniądze można przeznaczyć na opłacenie składki ZUS, paliwo i inne niezbędne w prowadzeniu firmy wydatki.

Wspieramy przedsiębiorczość!

Start-up na start to tylko jeden z wielu projektów, które zostały zrealizowane przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości na wspieranie lubelskiego biznesu przeznaczono prawie 350 milionów złotych. Dzięki tym środkom stale zwiększa się konkurencyjność regionu – między innymi poprzez powstawanie nowych firm, którym dotacje i wsparcie pomostowe ułatwiają utrzymanie się na rynku i dostosowanie oferty do jego realiów. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia to ważny krok w kierunku inteligentnego i zrównoważonego wzrostu. Dlatego 7 tysięcy nowych firm mających powstać w województwie to szansa nie tylko dla ich właścicieli, ale dla wszystkich mieszkańców.

