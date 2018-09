Gadżet obowiązkowy

Słowo „szybko” należy jednak rozumieć przez pryzmat początków XX wieku a nie nasz obecny, w którym nie nadążamy za kolejnymi nowinkami technologicznymi. Radio zaczęło być bardzo ważnym elementem tworzącym popkulturę oraz nośnikiem wielu ważnych politycznych idei. W czasie wojny i komunizmu było również szansą dla tych siejących propagandę, jak i wszystkich tych którzy chcieli posłuchać jakiegoś głosu wolności. I pomimo tego że obecnie media wyglądają zupełnie inaczej i mamy możliwość korzystania z tak wielu źródeł i tak w dalszym ciągu chętnie wybieramy radio, które umila nam czas muzyką i audycjami oraz informuje o bieżących wydarzeniach. A wybór w stacjach mamy naprawdę ogromny.

Radio pod ręką

Jakby na to nie patrzeć radio mamy nawet w smartfonie. Poza tym na rynku jest cały szereg multimedialnego sprzętu oraz nawet małych przenośnych urządzeń. W praktyce okazuje się, że w domu mamy kilka urządzeń, które w różny sposób zapewniają nam dostęp do dobrej muzyki oraz wiadomości. Są jednak takie przestrzenie, od których oczekujemy więcej, w których nie mamy miejsca, by postawić duże urządzenie lub też warunki, jakie panują w pomieszczeniu, nie pozwalają na używanie tradycyjnych sprzętów. W takich wypadkach warto sięgnąć po radia do zabudowy w suficie. Tego typu instalacje najczęściej montuje się w kuchni oraz w łazience, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób wykończyć również sypialnię, salon czy każde inne wnętrze. To niezwykle funkcjonalne rozwiązanie, które musimy jednak zmontować na etapie budowy lub remontu. W sumie to jedyna wada tego sprzętu.

W kuchni gra muzyka

Jeśli kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w mieszkaniu, to ciężko by było, gdyby nie rozbrzmiewały tam ulubione nuty. Muzyka, audycje czy wiadomości pobudzają przy porannej kawie, umilają czas przy gotowaniu i są rewelacyjnym dodatkiem do rozmów podczas posiłków. Zarówno oszczędność miejsca, jak i specyficzne warunki sprawiają, że popularne stają się innowacyjne radia kuchenne, które świetnie wpisują się w minimalistyczne trendy i oszczędzają miejsce. Całość instalacji schowana jest w ścianach i sufitach a na zewnątrz widzimy jedynie grające elementy głośników oraz nowoczesny panel sterowania. Radia kuchenne do zabudowy, poza tym że rewelacyjnie wyglądają, są źródłem świetnej jakości dźwięku. Oszczędzają miejsce i wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologiczne, by jak najbardziej ułatwić nam życie lub też umożliwić połączenie między poszczególnymi urządzeniami. Tak działają na przykład odtwarzacze bluetooth, połączenie Wi-Fi, wejścia USB. Poza tym nagłośnienie do kuchni można bardzo szybko zintegrować z czujnikiem ruchu czy też włącznikiem światła i na przykład smartfonem.

Radio odporne

Choć sama idea radia ma długą historię, a urządzenia przez lata przechodziły kolejne rewolucje i teraz sprawnie wykorzystują osiągnięcia techniki, to cel się nie zmienił. Ten rodzaj rozrywki ma nam uprzyjemniać dzień niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Poza wyglądem urządzenie warto bardzo dokładnie przyjrzeć się jego parametrom technicznym, szczególnie gdy mamy ochotę postawić radio w miejscach narażonych na wilgoć, wysokie lub też niskie temperatury – czyli takie warunki, które elektronice ogólnie nie służą. Sprzęt do zabudowy pozwoli urządzić takie wymagające wnętrze w szybki a zarazem elegancki osób. Radia do łazienki sprawdzają się bowiem nawet w bardzo specyficznych wnętrzach, a dzięki możliwości montażu w ścianach i suficie na zewnątrz widzimy jedynie nowoczesne i bardzo minimalistyczne elementy.

Po co radio w łazience?

Odpowiedź mogłaby być bardzo prosta – dla przyjemności. Wiele osób w łazience tworzy mała strefę SPA, w której muzyka jest bardzo ważnym elementem pozwala wykreować dokładnie taki klimat jak chcemy. Dedykowane instalacje nie tylko zadbają o nasz komfort, ale będą również doskonałym źródłem dobrej jakościowo muzyki i co istotne to rozwiązanie będzie się sprawdzać przez wiele lat. Wielka zaletą radia wbudowanego w ściany jest to że praktycznie go nie widać. Poza tym warto pamiętać, że w łazience możemy wykorzystać również elementy zabudowy. I tak wanna może stać się bardzo ciekawym wzmacniaczami, a zamontowanie tam zestawu nie tylko zaoszczędzi miejsce, ale będzie również niezwykle atrakcyjne. Wiele osób korzysta z instalacji również w panelach prysznicowych, co obok dedykowanego oświetlenia i różnych masażerów pomaga stworzyć domową strefę SPA. To nowoczesne rozwiązania szyte na miarę nowoczesnego człowieka.

