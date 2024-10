Handel na giełdzie dla początkujących: jak rozpocząć inwestowanie z Freedom24

Dzięki internetowym inwestycjom online z Freedom24, zakup akcji, czy funduszy ETF może być bowiem prostszy niż myślisz. Przyjazny interfejs, bogate możliwości z dużą ilością dostępnych instrumentów, a nawet dostępność narzędzi handlowych w przeglądarce i w aplikacjach na urządzenia mobilne sprawia, że handel na giełdzie dostępnych jest teraz nawet dla początkujących. W tym praktycznym poradniku przedstawimy, jak rozpocząć zakupy akcji i funduszy ETF, a także opowiemy o głównych korzyściach i możliwościach tej platformy inwestycyjnej, przeznaczonej dla klientów detalicznych.

Freedom24: Co to za broker?

Freedom24 jest międzynarodowym brokerem działającym na rynku europejskim, w Azji i w Stanach Zjednoczonych. Ten zarejestrowany w Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySec) posiada zezwolenie na działalność w Unii Europejskiej. Freedom24 jest prowadzony przez spółkę zależną Freedom Holding Corp. Ta firma finansowa o kapitalizacji 3,8 miliarda dolarów, jest notowana na amerykańskiej giełdzie technologicznej Nasdaq. Audyt przeprowadzony przez firmę Standard & Poor's Global Ratings, która przyznała wysoką ocenę "BB" potwierdza znakomitą kondycję finansową tego brokera.

Dla klientów z naszego kraju jeszcze ważniejsze może być to, że Freedom24 posiada biuro w Polsce. Ten makler giełdowy online w pełni otworzył się bowiem na polskich klientów, a polski oddział znajduje się w budynku Warsaw Financial Center w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53. Również aplikacja, strona internetowa i obsługa klienta jest prowadzona całkowicie w naszym języku, co wyróżnia Freedom24 na tle zagranicznych brokerów.

Zaczynamy inwestowanie z Freedom24

Zanim zaczniesz handlować akcjami, niezbędne jest założenia konta. Rejestracja jest jednak prosta i nie zajmie ci wiele czasu. Aby rozpocząć, kliknij w przycisk Otwórz Konto na stronie internetowej, a po tym wpisz email i hasło. Będą to twoje dane używane do logowania. Po tym w formularzu niezbędne będzie podanie bardziej szczegółowych danych klienta, w tym numeru telefonu oraz adresu.

Po tym, należy zainstalować aplikację na telefon. Dostępne są aplikacje na urządzenia z systemem iOS oraz Android. Z poziomu telefonu możesz nie tylko inwestować, ale będzie ona również użyta do weryfikacji tożsamości w ramach procedur KYC, do której niezbędni są legalnie działający brokerzy online, tacy jak Freedom24. Firma posiada bowiem licencję CySEC, co wymaga rzetelnego działania zgodnie z prawem i dbałości o przechowywanie danych osobowych klientów, a także ich funduszy. W ramach weryfikacji będziesz musiał potwierdzić tożsamość, jak również adres zamieszkania. W tym celu niezbędne będzie przedstawienie zdjęcia lub skany dowodu tożsamości lub paszportu, a także potwierdzenia adresu, na przykład rachunku za energię.

Cała procedura zakładania konta nie jest długa, a od razu po jego zatwierdzeniu przez obsługę Freedom24 będziesz mógł przystąpić do inwestycji.

Inwestowanie na giełdzie z Freedom24

Aby rozpocząć inwestycję, dokonaj wpłaty. Płatności są możliwe za pomocą kart płatniczych oraz przelewu bankowego. Następnie możesz rozpocząć handel. Aby zacząć, przejdź do jednego z instrumentów które chcesz kupić. Poniższy zrzut ekranu przedstawia akcje popularnej spółki z Nasdaq, Nvidia.

Następnie wybierz ilość papierów wartościowych do zakupu w polu „Kwota”, a także ustal cenę za którą chcesz nabyć te akcje. Pozostaje ci jeszcze wybór czy chcesz kupić je po cenie rynkowej, czy może ustawiasz zlecenie z limitem, lub cenę bid albo ask. Następnie wybierz przycisk „Złóż zlecenie kupna”, aby zrealizować transakcję.

Wszystkie te czynności można robić na koncie demo, używając wirtualnych środków, co jest zresztą zalecane dla początkujących inwestorów. Taka sama procedura obowiązuje dla akcji z różnych rynków, pomiędzy którymi możesz przełączać się, klikając w zakładki Stany Zjednoczone, Europa i Azja. Natomiast typ instrumentu wybierzesz, klikając w zakładkę Akcje, Obligacje, Fundusze i Opcje.