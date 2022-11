Igor Kwiatkowski 17 listopada w Lublinie

Nowy program pt. „Tylko śmiech nas ocali”

„Świat kradnie polskie piosenki”, „Koniec Netflixa”, Kąpiel tylko raz w tygodniu”, "Kobiety odnoszą liczne obrażenia” - to kilka z tematów, z którymi zmierzy się Igor Kwiatkowski w swoim premierowym programie pt. „Tylko śmiech nas ocali”. To spektakl pełen zdziwienia nad światem, zaskoczenia codziennością, zdumienia, którego doświadczamy, obserwując rzeczywistość. Igor pokaże Wam, że tu i teraz można spotkać wiele uśmiechu. Zobaczycie, że choć życie bywa trudne, to śmiech może nas ocalić. Talent i oryginalny styl to sceniczna wizytówka Igora Kwiatkowskiego, a spotkanie go na żywo nie może równać się z żadnym innym kabaretowym doświadczeniem.

Igor Kwiatkowski wystąpi w Lublinie 17 listopada o godz. 19.30.

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego ul. Akademicka 15

Bilety w cenie 80/90 zł dostępne w tych miejscach:

• biletyna.pl

• kupbilecik.pl

• kabaretowebilety.pl

• ebilet.pl

FB - https://fb.me/e/27Shb9rXZ

informacje pod nr tel. 883 133 688