Jak dokładnie działa retinol? Korzyści wynikające ze stosowania retinolu.

Retinol serum - co to jest?

Retinol jest organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do grupy kartenoidów. Powstaje w wątrobie z beta-karotenu. Pozwala radzić sobie z wieloma problemami skórnymi zarówno związanymi z wiekiem młodzieńczym, jak i zmianami skórnymi w wieku dojrzałym. Retinol serum niweluje uszkodzenia naskórka, przebarwienia, czy też zmiany trądzikowe. Może występować w wielu stężeniach, przy czym na początek polecane jest stężenie od 0,5% do 1%. Dla osób, które miały już styczność z serum z retinolem mogą być przeznaczone produkty, których stężenie wynosi od 2 do 3%.

Jak działa serum z retinolem i witaminą C?

Serum z retinolem i witaminą C polecane jest dla osób, które zmagają się ze zmianami trądzikowymi. Jego umiejętne i regularne stosowanie może się bowiem przyczyniać do regulacji pracy gruczołów łojowych. Wpływa ponadto na prawidłową odbudowę naskórka w przypadku posłonecznych uszkodzeń. Serum retinol może być stosowane także w profilaktyce przeciwstarzeniowej. Warto wiedzieć, że retinol ma działanie różnicujące komórki naskórka i pobudza produkcję elastyny i kolagenu.

Jak prawidłowo stosować retinol na skórę?

Stosując serum z retinolem trzeba kierować się odpowiednim dawkowaniem, ale i częstotliwością stosowania. Otóż należy nakładać na twarz ilość nie większą niż ziarnko grochu. Najlepszą porą na stosowanie serum z retinolem jest wieczór i należy je nakładać po oczyszczeniu skóry twarzy. Trzeba jednak pamiętać, że nie można stosować peelingów. Ponieważ retinol zwiększa reakcję fotouczuleniową skóry, w ciągu dnia trzeba stosować krem z filtrem SPF 30 lub SPF 50. Przed pierwszym zastosowaniem serum z retinolem należy wykonać próbę uczuleniową. Po nałożeniu niewielkiej ilości należy obserwować czy nie pojawi się większe zaczerwienienie lub swędzenie. Jeżeli nie zaobserwuje się niepokojących reakcji skórnych, po 2-3 dniach można przystąpić do kuracji z użyciem retinolu. Jak już wspomnieliśmy należy zaczynać od niewielkich stężeń, ale i stosować retinol nie częściej niż co 2-3 dni, aby nie doprowadzić do nadmiernego przesuszenia skóry czy pojawienia się podrażnienia. Po nałożeniu serum z retinolem na twarz wieczorem należy użyć jeszcze krem nawilżający.

Jakie są korzyści ze stosowania serum z retinolem? Jakie są przeciwwskazania?

Bez wątpienia stosując serum z retinolem i witaminą C można zadbać o lepszą elastyczność i witalność skóry, a ponadto zniwelować przebarwienia hiperpigmentacyjne dzięki właściwościom złuszczającym i regulującym funkcje melanocytów. Serum z retinolem może przyczyniać się do widocznego spłycenia zmarszczek. Działa bowiem nie tylko na warstwę naskórka, ale przenika także do skóry właściwej. Może nie tylko niwelować wykwity skórne związane z trądzikiem poprzez regulację wydzielania sebum, ale również likwidować zmiany potrądzikowe czy przynajmniej je niwelować. Oczywiście trzeba pamiętać, że serum z retinolem nie należy nadużywać i trzeba stosować produkt zgodnie z zaleceniami. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest ciąża i karmienie piersią, ponieważ retinol w niewielkich stężeniach przenika przez skórę do krwioobiegu, a ponadto wykazuje działanie teratogenne, co może powodować wady rozwojowe płodu.

Serum z retinolem - cena produktu w aptece i sklepie z suplementami diety

Jeżeli chcesz zakupić serum z retinolem, to musisz wiedzieć, że jego cena wynosi ok. 45 zł za opakowanie 30 ml. Możesz zakupić serum w aptece albo dobrym sklepie z suplementami diety i produktami naturalnymi takim jak: naturalzen.pl. Bez wątpienia produkt jest wydajny, a skuteczność jego stosowania została potwierdzona w wielu badaniach, zarówno jeśli chodzi o redukcję przebarwień, spłycanie zmarszczek, jak i redukcję zmian trądzikowych.