Jak korzystać z eSIM na co dzień?

eSIM – praktyczne zastosowania

No dobra, masz na oku sprzęt z eSIM-em, ale nie wiesz, jak z niego korzystać? Po pierwsze:eSIM działa tak samo, jak fizyczna karta SIM. Łączy Cię z siecią, pozwala wysyłać esemeski, dzwonić do mamy i przeglądać TikToka w tramwaju. Po drugie: eSIM jest lepszy od tradycyjnej karty, bo jest wygodny, nowoczesny i bardziej przyjazny środowisku.

Jak korzystać z wirtualnej karty SIM?

zmiana operatora lub wymiana telefonu już nie oznacza, że musisz wyciągnąć z urządzenia mikroskopijny kawałek plastiku – wystarczy zeskanować kod QR albo jeszcze lepiej: odklikaćodpowiednąa opcję w aplikacji mobilnej (tak prosto jest w Orange Flex)! W smartwatchu: z eSIM-em inteligentny zegarek działa tak jak telefon. Odbierzesz połączenie, odczytasz wiadomość i zobaczysz powiadomienia z aplikacji bezpośrednio na smartwatchu!

z eSIM-em inteligentny zegarek działa tak jak telefon. Odbierzesz połączenie, odczytasz wiadomość i zobaczysz powiadomienia z aplikacji bezpośrednio na smartwatchu! W tablecie: pracujesz zdalnie albo często podróżujesz, a przy tym używasz tabletu? Zainstaluj na nim eSIM, żeby nie musieć polegać na publicznych hot-spotach ani udostępnianiu internetu z telefonu.

pracujesz zdalnie albo często podróżujesz, a przy tym używasz tabletu? Zainstaluj na nim eSIM, żeby nie musieć polegać na publicznych hot-spotach ani udostępnianiu internetu z telefonu. W routerze:router z eSIM-em możesz mieć w domu i korzystać z mobilnego neta jak ze stacjonarnego. Ale możesz też zabierać router ze sobą i łatwo łączyć się z internetem w podróży!

eSIM – karta SIM ograniczająca zużycie surowców

Wygoda to jedno, a świadome ograniczanie śladu węglowego i zużycia surowców to drugie! eSIM oznacza mniej odpadów elektronicznych, mniej plastiku i mniej spalin produkowanych podczas dostawy fizycznej karty SIM do domu. Jeśli na co dzień dbasz o środowisko, urządzenia z eSIM-em będą świetnie pasować do Twojego stylu życia.

eSIM w Orange Flex

Tojak, podoba Ci się ten cały eSIM? Możesz mieć taką kartę w ramach oferty Orange Flex. Wybierz najlepszy dla siebie Plan komórkowy (75 GB, 150 GB albo bez limitu GB) i dobierz od 1 do 3 dodatkowych eSIM-ówz tym samym numerem bezpłatnie! Internetu na pewno starczy na każde urządzenie, na którym zainstalujesz wirtualną kartę. Szczegóły znajdziesz na stronie https://flex.orange.pl/uslugi/esim.

Jak zacząć korzystać z eSIM-a?

Aktywacja eSIM-a jest naprawdę prosta. Wystarczy, że pobierzesz apkęFlexa, wykupisz Plan i wybierzesz eSIM jako kartę główną, a w razie potrzeby również dodatkową. Kilka kliknięć i eSIM jest Twój!

Wirtualna karta SIM to po prostu przyszłość telekomunikacji, która dzieje się już teraz. Pobierz apkę Orange Flex i zacznij używać eSIM-a już dziś!