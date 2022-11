Jak leczyć depresję? Skuteczne sposoby

Depresję można podejrzewać u osób, u których przez dłuższy czas obserwuje się obniżenie nastroju, apatię, zwiększoną drażliwość, niemożność odczuwania radości. To niejedyne objawy, które towarzyszą zaburzeniu psychicznemu – chory miewa ataki bólu, których nie można wyjaśnić istnieniem żadnego innego schorzenia. Niepokojące objawy należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem, ponieważ nieleczona depresja prowadzi do wielu poważnych powikłań.

Podejrzenie depresji – dlaczego trzeba działać?

Depresja przez dłuższy czas może pozostać nierozpoznana – wiele osób nie chce się przyznać, że coś się dzieje, a temat chorób psychicznych jest wciąż bardzo wstydliwy. Większość nie chce zostać napiętnowana przez społeczeństwo, boi się odrzucenia, utraty pracy, pozycji, niezrozumienia. Stąd tendencje do ukrywania depresji. Niestety nieleczone zaburzenia może mieć poważne konsekwencje, łącznie ze zgonem. Zły stan psychiczny rzutuje na zdrowie fizyczne, skutkuje rozwojem chorób jak zawały, udary, cukrzyca, miażdżyca.

Najpoważniejszym skutkiem nieleczonego zaburzenia są próby samobójcze. Szacuje się, że każdego roku w Polsce około 4 tys. samobójstw dotyczy osób z depresją. Zatem jak działać? Przede wszystkim nie bagatelizować. Utrzymujące się gorsze samopoczucie powinno skłonić do odbycia rozmowy z lekarzem – może to być np. telekonsultacja, podczas której zostanie wystawiona e-recepta online. Dobrym pomysłem jest wzięcie kilku wolnych dni przeznaczonych na odpoczynek i podjęcie decyzji dotyczących dalszej terapii.

Jak leczyć depresję?

Niekiedy depresja jest już tak rozwinięta, że wykonywanie codziennych obowiązków staje się wręcz niemożliwe. Warto wtedy przeznaczyć kilka dni na odpoczynek wykorzystując L4. Depresja jest chorobą, a to oznacza, że lekarz może uznać, iż konieczne jest pozostanie w domu. Zwolnienie lekarskie od psychiatry jest usprawiedliwieniem nieobecności i oznacza niezdolność do pracy. Warto jednak pamiętać, że pracodawcy mogą skontrolować, czy jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Chory nie może w tym czasie podejmować innej pracy zarobkowej, powinien skupić się na działaniach, które przyspieszą powrót do zdrowia.

Skutecznym sposobem leczenia depresji jest farmakoterapia – leki przeciwdepresyjne są bezpieczne, nie uzależniają i przynoszą dość szybką poprawę kondycji. Już po 2-3 tygodniach stosowania chory zauważy efekty leczenia. Istotne jest, aby samodzielnie nie modyfikować dawkowania i nie odstawiać leków. Specjalista może także zalecić psychoterapię, która będzie uzupełnieniem farmakoterapii. Pacjent podczas sesji uczy się rozumieć swoje samopoczucie, radzić sobie z negatywnymi myślami.

Chorzy na depresję potrzebują wsparcia i zrozumienia. Najważniejsza rola przypada najbliższym, którzy muszą wykazać się cierpliwością i wyrozumiałością. Należy uzmysłowić sobie, że zachowanie chorego nie jest wynikiem jego złej woli, złośliwości, charakteru, ale efektem konkretnego schorzenia. Takie podejście pomaga podjąć wspólną walkę o lepszą przyszłość.

Temat depresji coraz częściej pojawia się w mediach, jest dyskutowany i lepiej rozumiany. Warto pamiętać, że choroba może dotknąć niemal każdego, a chorzy powinni jak najszybciej otrzymać odpowiednią pomoc.