Jak profesjonalnie zadbać o biurowe wykładziny?

Jak się ich pozbyć? Co zrobić, by wykładziny podłogowe długo zachowały optymalny wygląd i funkcjonalność? O tym wszystkim napiszemy w dzisiejszym tekście.

Dlaczego warto położyć wykładziny w biurze?

Rodzaj wykończenia podłogi w biurach powinien być w pełni dopasowany do charakteru pracy. Częstym wyborem są praktyczne wykładziny dywanowe. Dlaczego warto się na nie zdecydować?

Największą zaletą miękkich wykładzin dywanowych jest tłumienie odgłosów kroków. Przydaje się to zwłaszcza w dużych wieżowcach, w których pracuje wiele osób, a irytujące, głośne dźwięki (w tym na przykład odgłosy szpilek) potrafią rozpraszać i utrudniać skupienie się na pracy.

Wykładziny dywanowe to także dodatkowa warstwa termoizolacyjna, która poprawia komfort cieplny we wnętrzach, przy równoczesnym obniżeniu nakładów na ogrzewanie. Stanowią one zatem sposób na wprowadzenie oszczędności do firmowego budżetu, pod warunkiem, że zadba się o nie w odpowiedni sposób, na przykład decydując się na pranie na zawołanie od CzyszczenieNaZawolanie.pl – usługi porządkowe realizowane w Lublinie.

W końcu ciekawe wykładziny stanowią dekoracyjne uzupełnienie aranżacji. Są proste w montażu i zaliczają się do rozwiązań dość ekonomicznych. Dodatkowo, odpowiednio dobrane produkty podnoszą walory estetyczne przestrzeni, a niekiedy wpisują się nawet w identyfikację wizualną konkretnej firmy.

Jakie wykładziny wybrać do biurowca?

Wybór wykładziny do biura zależy oczywiście od charakteru pracy wykonywanej w danym miejscu. Produkty tego typu mają określone klasy użytkowe – należy zatem zastosować odpowiednie rozwiązanie, dopasowane do nasilenia ruchu w danej przestrzeni. Mocniejsze wykładziny polipropylenowe (np. pętelkowe o dużej trwałości koloru i odporności na ugniatanie) układa się choćby w korytarzach, z których niemal cały czas korzystają pracownicy i klienci, odwiedzający siedzibę przedsiębiorstwa. Mniej wytrzymałe wykładziny PVC mogą natomiast trafić do gabinetów, z których na co dzień korzysta jedna lub dwie osoby.

Pamiętajmy też o tym, że wykładziny powinny pasować do całej aranżacji. Warto inspirować się kompleksowymi koncepcjami wnętrz, które można znaleźć choćby na: projektydompasja.com.pl.

Jak pielęgnować i czyścić wykładziny podłogowe w biurowcach?

Piękny wygląd wykładziny w biurze zależy od systematycznej pielęgnacji. Podstawą jest oczywiście regularne odkurzanie – przynajmniej raz w tygodniu lub w razie potrzeby.

Oprócz tego trzeba też zadbać o pranie wykładzin podłogowych w biurach. Warto w tym celu zgłosić się do doświadczonych fachowców. Specjaliści wykorzystują profesjonalne odkurzacze piorące i detergenty dobrane do rodzaju wykładziny i plam, które się na niej pojawiły. Dzięki temu da się usunąć ślady codziennej eksploatacji (plamy z kawy lub innych napojów). Właściwe czyszczenie to też sposób na pozbycie się bakterii i roztoczy, nieprzyjemnych zapachów (np. papierosów lub żywności) oraz wizualne odświeżenie dywanów i wykładzin.

Usługi tego typu da się dostosować do godzin pracy biura, by nie utrudniać realizacji obowiązków pracownikom. Po przeprowadzeniu prania wykładzina jest sucha już na następny dzień. Nie przysparza to zatem większych problemów w codziennej eksploatacji przestrzeni biurowych.

Jak często powinno się prać wykładziny? Teoretycznie taki proces należy realizować przynajmniej raz, dwa razy do roku. W praktyce jednak zlecenie czyszczenia wykładzin dywanowych może się wiązać z bieżącymi potrzebami – koniecznością odświeżenia ich przed spotkaniem z ważnym kontrahentem lub w razie przypadkowego zabrudzenia podłoża podczas codziennej eksploatacji.

Czyste biuro – idealna przestrzeń do pracy i przyjmowania kontrahentów

Czyste wykładziny w biurze to bezpieczniejsze i przyjemniejsze warunki do pracy. To także sposób na to, by przestrzeń, w której przyjmuje się klientów prezentowała się schludnie i profesjonalnie. Warto zatem regularnie dbać o jakość podłóg w firmie, by posłużyły w optymalnej kondycji przez naprawdę długi czas.