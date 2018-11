Jak wybrać obrączki ślubne?

Obrączki – symbolika i przesądy

Zwrócić uwagę należy również na przesądy związane z obrączkami. Jednym z nich jest na przykład konieczność wykonania pierścionków z trwałego kruszcu, aby zawarte małżeństwo było niezniszczalne – trwałe. Jako kolejne można wymienić między innymi: unikanie ściągania obrączki z palca (by nie doprowadzić do rozpadu małżeństwa), uzależnienie tego kto będzie wiódł prym w związku od jak najdalszego wsunięcia obrączki na palec, konieczność zadbania, o to by pierścionki były idealnie gładkie, co oznacza bezproblemowe i spokojne życie czy też zwrócenie uwagi na dobry rozmiar, gdyż za mała zwiastuje zazdrość, a za duża rozpad małżeństwa. Nie zapominajmy jednak, że obrączka powinna przypominać nam w głównej mierze o ukochanej osobie, bez względu na to, czy jest blisko czy daleko od nas.

Czym kierować się przy wyborze obrączek?

Jeżeli już podejmie się, jedną z ważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka, jaką bez wątpienia jest zawarcie związki małżeńskiego, to kolejnym ważnym aspektem będzie wybór odpowiednich obrączek. Bardzo często właśnie ta kwestia spędza sen z powiek niejednym przyszłym małżonkom. Jak powszechnie wiadomo, najczęściej wybieranym materiałem do wykonania obrączki jest złoto. Nie jest to jedynie kwestia wizualna i estetyczna, bowiem złoto jest jednym z najszlachetniejszych i najtrwalszych metali. Dużo rzadziej pary decydują się na srebro, które w przeciwieństwie do złota jest z pewnością tańsze, ale nie dorównuje mu jakością. Kolejny ważny aspekt, to próba, która wskazuje ilość czystego złota w stopie z innymi jeszcze metalami. Podkreślić należy, że im wyższa próba złota, tym więcej będziemy musieli zapłacić. Równie ważnym elementem determinującym wybór obrączki jest ich odpowiedni rozmiar (nie tylko ze względu na wyżej przedstawione przesądy). Im grubsze i szersze będą pierścionki tym są trwalsze i odporniejsze. Co ważne, pamiętać należy aby nie wybierać obrączki bezpośrednio po wysiłku fizycznym, lub kiedy nasze dłonie są opuchnięte, bowiem wówczas szybko może się okazać, że po zejściu opuchlizny rozmiar pierścionka będzie nieprawidłowy i zsunie nam się on z palca. Podczas wyboru obrączek warto także porównać ceny w różnych sklepach ponieważ bardzo często są one niezwykle zróżnicowane i możemy bardzo łatwo przepłacić za ten sam produkt.



Poznaj ofertą obrączek w sklepie Auroria.pl

Poznaj także: Historia obrączek ślubnych