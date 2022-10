Jaki program dla małej firmy? Mądre zarządzanie

Niewielkie przedsiębiorstwa często charakteryzuje konieczność wielozadaniowych stanowisk. W takim środowisku pracy jeszcze ważniejsze staje się optymalne zarządzanie pracownikami, porządek administracyjny i narzędzia ułatwiające codzienne, zawodowe aktywności, Jaki program dla małej firmy będzie najlepszy? Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę.

Jaki program dla małej firmy i dlaczego warto podjąć inwestycję?

Zaawansowane technologicznie aplikacje do zarządzania księgowością, wnioskami czy planami pracowniczymi już od dawna przestały być domeną wyłącznie nowoczesnych środowisk IT. Oprogramowania wspierają codzienne działania w przedsiębiorstwach każdego kalibru.

Zdalne systemy chmurowe pozwalają dostosować pracę firmy do zmieniających się warunków – np. wygodnie sterować jednostką podczas pracy zdalnej czy hybrydowej. To również duże ułatwienie dla pracowników, którzy nie muszą pojawiać się każdorazowo w biurze, aby dopełnić rozmaitych formalności. Jest to zatem inwestycja, którą powinny zainteresować się również firmy zatrudniające specjalistów z odległych miast.

Kolejną zaletą prowadzenia administracji w chmurze, jest ograniczenie wydruków. To nie tylko działanie w duchu ekologicznym, ale również oszczędność wydatków na energię elektryczną papier i kosztowne tonery, a także wyeliminowanie problemu z przechowywaniem na miejscu setek dokumentów.

Jaki program dla małej firmy będzie dobrym wyborem? Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch możliwości. Pierwszą jest inwestycja w system napisany od podstaw pod daną firmę, drugą – sięgnięcie po istniejące oprogramowanie. Wdrożenie aplikacji, która jest już na rynku, z pewnością będzie bardziej korzystna pod względem finansowym. Jakie możliwości powinny wyróżniać oprogramowanie?

Jaki program dla małej firmy? 4 najważniejsze obszary usprawnień

Oprogramowanie dla małych przedsiębiorstw powinno pomóc zadbać o 4 kluczowe obszary w firmie:

Zarządzanie czasem pracowników – dzięki aplikacji można kontrolować czas pracy zatrudnionych specjalistów, dowiadywać się o nadgodzinach oraz wygodnie układać grafiki pracy, zgodnie z regulacjami uwzględnionymi w kodeksie pracy, Obsługa wniosków pracowniczych, w tym zwolnień lekarskich, Wystawianie świadectw pracy oraz rocznych zeznań podatkowych PIT, Wyliczanie wynagrodzenia z uwzględnieniem dni na zwolnieniu lekarskim, premii czy ewentualnych nadgodzin.

Dzięki aplikacji mobilnej zarówno pracownicy działu Hr & Payroll, jak i zatrudnieni specjaliści mogą wygodnie zarządzać kluczowymi dla siebie informacjami posługując się telefonem komórkowym. Usprawnienie pracy i automatyzacja powtarzalnych czynności przyczynia się do uwolnienia roboczogodzin, które można przeznaczyć na inne zadania, a tym samym lepiej rozwijać potencjał firmy.

Jaki program dla małej firmy? Wybierz produkt od Teta AIR

Jaki program dla małej firmy, który spełni powyższe wymagania? Sprawdź produkt od Teta AIR. Aplikacja w chmurze jest dostępna w modelu SaaS, czyli Software as a Service – klienci opłacają miesięczną subskrypcję i nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami związanymi z wdrożeniem, naprawą czy eksploatacją programu. Warto nadmienić, że oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu wyliczenia i wskazówki co do czasu pracy, wynagrodzeń czy wniosków są zawsze zgodne z literą prawa.

Poznaj szczegóły oferty już dziś i postaw na aplikację, która pozwoli Twojej firmie szybko się rozwijać.